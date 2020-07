Foot : Neymar contre Messi, un duel sous condition

Dans : Foot Mondial.

Régulièrement associés sur le thème du mercato, Neymar et Lionel Messi pourraient se croiser en septembre prochain sur les terrains de football.

En revanche, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n’ont rien à voir là-dedans puisque c’est à l’occasion d’un match amical de gala entre le Brésil et l’Argentine que les deux hommes pourraient avoir le plaisir de se retrouver. Selon les informations obtenues par le journal sud-américain Olé, des discussions sont en cours entre les deux fédérations afin d’organiser ce choc. C’est la fédération argentine de football qui est à l’origine des discussions, le patron du football argentin Claudio Tapia ayant la volonté de marquer les esprits pour le retour de Lionel Messi avec le maillot de la sélection.

Devant du public ou rien ?

Le média précise par ailleurs que la FIFA a fixé au 8 octobre la date du début des éliminatoires sud-américains pour le Mondial 2022. C’est donc au début du mois de septembre, lors de la première trêve internationale de la saison, que cette rencontre pourrait se dérouler. Par ailleurs, il est expliqué qu’il y a de fortes chances que ce match se déroule en Europe, où la crise du coronavirus est bien plus sous contrôle qu’en Amérique du Sud. Enfin, Olé indique clairement que cette affiche ne verra le jour que si la présence de spectateurs dans les tribunes est possible afin de rentabiliser l’organisation d’une telle affiche. Les 8 et 13 octobre, la sélection de Lionel Messi affrontera l’Equateur puis la Bolivie. Deux matchs délicats, qui méritent bien une répétition générale face à la grande Seleçao de Neymar quelques semaines plus tôt…