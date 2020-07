PSG : Neymar, Mbappé, Gasperini lâche ses vérités

Dans : PSG.

En raison de la défaite de la Juventus sur le terrain d’Udine, l’Atalanta est toujours en course pour le titre de champion d’Italie à trois journées de la fin.

Une preuve que le club de Bergame est en grande forme depuis la reprise, confirmant au passage sa forme étincelante qui lui a permis d’arriver en quarts de finale de la Ligue des Champions pour sa première participation. La formation italienne se prend à rêver, même si le tirage au sort n’a pas été tendre avec l’affrontement sur un match face au PSG. Entraineur au jeu tourné vers l’avant et au discours tout aussi offensif Gian Piero Gasperini est revenu en conférence de presse sur cet affrontement face au champion de France. Et pour le technicien transalpin, c’est une véritable montagne qui se dresse face à son équipe, qui n’est toutefois pas du genre à se dégonfler.

« On commence à bien connaitre le PSG en Europe. Si on veut rentrer dans les détails, on voit qu’ils ont plusieurs joueurs qui sont parmi les meilleurs au monde. Ils dominent depuis des années en France, et maintenant ils visent clairement à remporter la Ligue des Champions. Nous savons très bien que le match sera très difficile pour nous, mais nous y allons avec une grande confiance et toutes nos forces, pour réaliser l’exploit », a prévenu Gasperini, persuadé qu’avec le rythme actuel de son équipe, le fait que tout se joue sur un match et le parcours parfois chaotique du PSG en Ligue des Champions, qu’il y a une belle carte à jouer pour son équipe.