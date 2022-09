Fares Bahlouli décide de rester en Ukraine

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Sans en être bien évidemment une icône ou une légende, Fares Bahlouli reste un joueur avec une aura particulière à l’Olympique Lyonnais. Ses supporters les plus fervents suivent ses pérégrinations dans une carrière qui avait décollé en trombe à l’OL puis à Monaco, avant de sombrer très rapidement. Présent dans le championnat ukrainien de deuxième division au Metalist la saison passée, le numéro 10 a décidé de rester en Ukraine et a été prêté à Dnipro pour le reste de la saison. Ce changement de club lui permet de rejoindre une équipe plus ambitieuse, et qualifiée pour la Conférence League.