Eur : Le Roi Pelé salue l'exploit de Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Auteur d'un triplé dimanche en Serie A, Cristiano Ronaldo a dépassé les 767 buts du Roi Pelé. La légende du foot mondial a tenu à saluer la performance de CR7.

Quelques jours seulement après l’élimination de la Juventus en Ligue des champions, ce qui lui a valu une tonne de critiques, Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé dimanche avec la Juventus à Cagliari (3-1), a désormais marqué plus de buts en matches officiels que Pelé qui, beau joueur, l'a immédiatement félicité sur les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo, avec 770 buts marqués en rencontres officielles, a revendiqué d'être désormais le meilleur buteur de l'histoire du football, même si ce titre honorifique reste l'objet de débats, les chiffres divergeant selon les sources et les matches pris ou non en compte. Pelé a en tout cas félicité CR7 pour « avoir battu (son) record de buts en matches officiels », soit 767 buts selon la plupart des sources, un total que Ronaldo avec rejoint le 2 mars.

Pelé admire Cristiano Ronaldo

« Je vous admire beaucoup, j'aime vous voir jouer (…) Mon seul regret est de pas pouvoir vous embrasser aujourd’hui », écrit le Roi Pelé âgé de 80 ans dans un message sur Instagram où il a 5,8 millions de followers. Tout en revendiquant dans sa bio officielle sur ce réseau 1.283 buts au total lors de sa carrière, en comptabilisant les matches non officiels. Cristiano Ronaldo, dans un post lui aussi publié sur Instagram (270 millions de followers), fait part de sa « joie et sa fierté d’être au sommet du classement mondial des buteurs, en dépassant le record de Pelé, une chose dont je n'aurais jamais rêvé enfant ».

CR7 loin du record mondial

La star portugaise de 36 ans aux cinq Ballons d'Or en profite pour remercier sa famille, ses coéquipiers mais aussi... ses adversaires!Les 770 buts de Ronaldo ont été marqués comme suit: cinq pour le Sporting Lisbonne, 118 pour Manchester United, 450 pour le Real Madrid et 95 pour la Juventus Turin, soit 668 en clubs. Auxquels s'ajoutent 102 réalisations avec le Portugal. Un autre Brésilien, l'ancien attaquant international Romario (55 ans), revendique le « total personnel » de 1.000 buts en comptant ceux inscrits en catégories de jeunes, en match amicaux et en matches de gala. D'autres sources lui en attribuent 772. Selon la Gazzetta dello sport et d'autres médias, le Tchèque Josef Bican (805 buts) serait aussi encore devant Ronaldo et Pelé. En attendant, Cristiano Ronaldo a déjà fait taire ceux qui il y a quelques jours annonçaient qu'il était un joueur fini ou presque. CR7 n'est pas mort.