Du racisme au Ballon d’Or, Kalidou Koulibaly lance la polémique

En début de semaine, la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or a été dévoilée et comme chaque année, elle comporte son lot de surprises.

Les supporters du Sénégal et de Chelsea ont par exemple été surpris de constater l’absence d’Edouard Mendy. Auteur d’une saison phénoménale avec les Blues, l’ex-gardien du Stade Rennais a largement contribué à la victoire finale de son équipe en Ligue des Champions. Il ne figure pourtant pas dans la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or 2021. Une véritable anomalie selon Kalidou Koulibaly, lequel a évoqué l’absence de son compatriote sénégalais après le succès de son équipe nationale face à la Namibie lors des éliminatoires pour la Coupe du monde.

« Il ne faut pas oublier que ce sont des journalistes qui votent. Un journaliste par pays. Je pense qu’il y a certains pays qui favorisent d’autres joueurs. Maintenant, c’est vraiment dommage qu’Edu (Mendy) n’en fasse pas partie. C’est le premier gardien africain à avoir gagné la Ligue des champions. Il faut continuer à travailler et aller de l’avant. Nous, on doit faire le double de certaines personnes pour être bien jugés. Edu est une personne très positive. On en a parlé ensemble. Il va continuer à se battre pour en faire partie. Mais pour moi, il a amplement sa place parmi ces trente joueurs » a expliqué Kalidou Koulibaly, qui aurait certainement placé Edouard Mendy dans les finaliste au lieu de Gerard Moreno, Luis Suarez ou encore Raheem Sterling, dont les présences ont interrogé certains observateurs.

Koulibaly favorable à la réforme de la Coupe du monde

Le capitaine du Sénégal, roc de Naples depuis de longues années, a par ailleurs profité des micros qui lui étaient tendus pour évoquer un autre dossier chaud du moment. Il s’agit du projet de réforme de la Coupe du monde mené par la FIFA et plus précisément Arsène Wenger, qui aimerait que le Mondial se déroule tous les deux ans. Certains acteurs importants du football comme Didier Deschamps ont déjà fait savoir qu’ils étaient contre. Ce n’est pour le moment pas le cas de Kalidou Koulibaly. « En faisant une Coupe du monde tous les deux ans, ça va enlever certains matchs amicaux. A voir quel serait le plan, mais ça peut être quelque chose de bien par rapport au nombre d’équipes africaines qui vont pouvoir jouer la Coupe du monde car cinq équipes qualifiées, c’est trop peu pour l’Afrique » juge le défenseur de Naples, qui estime que ce projet de réforme pourrait laisser sa place à plus d’équipes africaines sur le long terme.

En ce qui concerne son avenir, Kalidou Koulibaly n’a en revanche pas glissé le moindre indice. En fin de contrat avec Naples en juin 2023, le natif de Saint-Dié-des-Vosges a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale française n’est pas le seul à s’intéresser au profil de Kalidou Koulibaly. Ces dernières heures, le taulier de Naples a par exemple été associé à Newcastle, très récemment racheté par l’Arabie Saoudite. A ce poste, le club britannique piste également Boubacar Kamara, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille. Mais à ce jour, la priorité de Newcastle se nomme Wesley Fofana. Actuellement blessé depuis sa fracture du péroné l’été dernier, le défenseur central formé à l’AS Saint-Etienne est en contacts avec Newcastle, selon RMC. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé alors que Leicester tient bien sûr à conserver son joueur. Dans le cas où la piste Wesley Fofana se compliquerait, nul doute que Newcastle pourrait se retourner sur Koulibaly, dont l’adaptation à un championnat physique comme la Premier League ne fait pas le moindre doute.