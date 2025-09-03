Ballon d'Or ‍: Dembélé ou Yamal ‍? Koundé sort du silence

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Présent en conférence de presse en marge de la préparation de l'Équipe de France pour affronter l'Ukraine, Jules Koundé a été interrogé sur sa préférence pour le prochain Ballon d'Or. Entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, son coeur balance.

Ce n'est pas forcément de répondre à une telle question lorsqu'on a la chance d'évoluer avec les deux. Joueur indispensable du FC Barcelone, Jules Koundé partage le couloir avec Lamine Yamal et a noué une relation footballistique forte avec le prodige espagnol. Le constat est le même pour Ousmane Dembélé puisque la star du Paris Saint-Germain est aussi régulièrement utilisée en tant qu'ailier droit. A l'approche du déplacement des Bleus en Pologne pour y affronter l'Ukraine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l'ancien Bordelais a répondu aux questions des journalistes lors du traditionnel exercice de la conférence de presse. Invité à faire un choix entre les deux favoris au Graal individuel, Jules Koundé a botté en touche.

Jules Koundé doit choisir...

« Qui doit gagner le Ballon d'Or entre Dembélé et Yamal ? J'ai déjà répondu, je vais le refaire : les deux méritent. Ils ont fait une saison extraordinaire, avec des trophées à la clé. En étant coéquipier des deux, c'est difficile. Ce n'est pas moi qui vote et il y a des arguments pour les deux. Je suis très content d'être avec Lamine, de voir comme il nous porte. Ousmane a atteint une sorte de plénitude, il joue son meilleur foot, avec les statistiques. Que le meilleur gagne », a déclaré Jules Koundé. Clairement, il ne veut pas choisir entre ses deux coéquipiers, l'un en club, l'autre en sélection.

Il a d'ailleurs pris le temps de revenir sur son absence de la liste des 30 nommés de ce même Ballon d'Or. « C'est toujours gratifiant. j'aurais apprécié y être, je pense que j'aurais pu y être vu ma saison. Je n'y suis pas, c'est une source de motivation », a-t-il conclu, revanchard.