David Beckham se vend pour 177ME au Qatar

Dans : Foot Mondial.

Par Baptiste Mulatier

Le Qatar annoncera le mois prochain la nomination de David Beckham au poste d’ambassadeur pour la Coupe du monde 2022 mais pas seulement. L’ancien joueur du Real Madrid touchera plus de 17 ME par an au cours de la prochaine décennie.

La Coupe du monde au Qatar approche à grands pas. Elle aura lieu dans un peu plus du 21 novembre au 18 décembre 2022. L’État propriétaire du Paris Saint-Germain s’apprête à frapper un grand coup, à un an du coup d’envoi de cet événement planétaire. Selon les informations du Sun, le Qatar a en effet trouvé un accord avec David Beckham. La star britannique sera le visage de la Coupe du monde 2022. Le pays du Moyen-Orient veut lui confier le rôle d’ambassadeur pour la plus belle des compétitions au monde. Et son travail ne s’arrêtera pas là. Le contrat s’étalant sur dix ans, l’ancienne gloire de Manchester United représentera le pays pendant toute cette période. Un énorme coup pour le Qatar qui a évidemment un prix. David Beckham touchera 177 ME, répartis sur une dizaine d’années. L’Émir a sorti le chéquier, mais il a aussi fallu convaincre l’ex-international anglais avec des arguments "solides".

David Beckham bags £150million to be the face of the Qatar World Cup https://t.co/uvkcgg92yE — Sun Sport (@SunSport) October 23, 2021

« Beckham croit en l’engagement du Qatar pour le progrès »

Une source proche du dossier a fait quelques révélations sur l’état d’esprit de "Becks". « David croit en l'engagement du Qatar pour le progrès et que la Coupe du monde, la première organisée dans le monde arabe, peut apporter un changement positif significatif. Il croit fermement au pouvoir du football pour combler les différences mais, surtout, a vu les progrès sur les questions qui comptent », peut-on lire dans le papier du Sun. David Beckham n’a pas voulu associer son nom à celui du Qatar sans obtenir de garanties. L’image du pays hôte est en effet ébranlée sur la scène internationale notamment à cause de la question des droits de l'homme et des conditions de travail des ouvriers sur les chantiers de la Coupe du monde. Près de 6 500 personnes y seraient mortes selon The Guardian.

Les drapeaux arc-en-ciel autorisés, Beckham dit ok

Toujours selon les informations du Sun, le Qatar a assuré à David Beckham que la sécurité des supporters du monde entier serait assurée. Les drapeaux arc-en-ciel, symbole de la communauté, LGBT, seront notamment autorisés. Un argument décisif pour le propriétaire de l’Inter Miami, qui a ensuite demandé conseil à sa femme, Victoria, engagée notamment pour l’égalité des sexes. David Beckham a finalement accepté. Les excellentes relations entre le Britannique et le Qatar ne datent pas d’hier. RMC Sport rappelle les propos extrêmement positifs de Beckham sur la prochaine Coupe du monde, datant d’il y a quelques mois.

David Beckham has taken millions to be the face of the Qatar World Cup where gay people are persecuted and women are devoid of human rights. This despite his claims he has ‘feminism in his DNA’ & his virtual signalling about supporting the LGBT+ community. Hypocrisy at its worst pic.twitter.com/rAIr7iXD79 — Katie Hind (@katiehind) October 23, 2021

« Je pense qu'en tant que joueur et fan, vous voulez assister à une Coupe du monde où il y a de superbes installations, qui sont sûres, avec de superbes hôtels et une grande culture, avait déclaré l'ancien joueur de Manchester United. C'est ce qu'est le Qatar. J'aurais aimé être encore sur le terrain parce que jouer dans des stades comme ceux au Qatar, c'est un rêve. Les joueurs vont être gâtés », avait déclaré l’ancien joueur du PSG. Car oui, David Beckham a déjà été employer du Qatar, pendant six mois de janvier à juin 2013.

Nasser Al-Khelaïfi avait surpris tout le monde en annonçant la signature de la star internationale, David Beckham, en toute fin d’un mercato hivernal qui semblait déjà bouclé. A 38 ans, l’ex-international anglais, en fin de carrière et limité physiquement, avait fait parler sa classe sur quelques situations. Son ultime sortie pour le dernier match de sa carrière, sous l’acclamation du Parc des princes, reste dans toutes les mémoires. Il avait fait passer un cap au PSG en termes de rayonnement, il va en faire passer un nouveau au Qatar.