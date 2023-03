Dani Alves en prison, sa femme se venge

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Accusé d'agression sexuelle depuis le 20 janvier après une soirée passée à Barcelone en décembre 2022, Dani Alves est actuellement placé en détention provisoire. Sa femme, Joana Sanz, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle se séparait de l'ancien joueur du PSG.

Retenu dans le centre pénitentiaire de Brians 2, à quelques kilomètres de Barcelone, Dani Alves attend d'être jugé pour des faits d'agression sexuelle sur une femme après une soirée passée dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans une boîte de nuit. L'ancien latéral droit du FC Barcelone risque une grosse peine de prison. Suite à cette affaire qui bouleverse la Catalogne et le Brésil, la femme de Dani Alves a annoncé via ses réseaux sociaux qu'elle mettait un terme à sa relation avec le joueur de 39 ans. Joana Sanz et Dani Alves sont en couple depuis 2015 et mariés depuis 2017. Le mannequin espagnol a confié qu'elle souhaitait tourner une page de sa vie suite aux accusations portées à l'encontre de l'ex-défenseur du PSG.

La femme de Dani Alves met un terme à leur relation

« Je pense qu'il me faudra des années pour oublier sa façon de me regarder. Il m'a regardé comme si j'étais la chose la plus incroyable au monde. Et oui, je suis incroyable parce que je suis dure, travailleuse, indépendante, intelligente, attentionnée, drôle et loyale aussi. Toutes ces choses font de moi un être humain et malgré les dommages qu'il m'a causés, je suis toujours là à ses côtés. C’est tellement difficile pour moi d’accepter que cette personne puisse me briser en mille morceaux. Je l’aime et je l’aimerai toujours, celui qui dit que l’amour s’oublie se trompe ou n’a pas vraiment aimé. Mais je m’aime, je me respecte et je m’estime beaucoup plus. Pardonner soulage, alors je reste avec la magie et clôture une étape de ma vie qui a commencé le 18/05/15. Je rends grâce pour les opportunités et les apprentissages que la vie me donne, aussi difficiles soient-ils, voici une femme forte qui passe à la prochaine étape de sa vie » a déclaré Joana Sanz dans une lettre postée sur ses réseaux sociaux. Dani Alves sera jugé en 2023 et reste pour le moment toujours dans la prison de Brians 2. La presse espagnole évoque d'ailleurs 10 années de prison requis par le parquet en cas de procès.