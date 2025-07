Cristiano Ronaldo zappe les funérailles de Diogo Jota et dit pourquoi

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après les décès de Diogo Jota et de son frère André Silva jeudi, leurs funérailles se sont déroulées ce samedi au Portugal. Beaucoup d’anciens coéquipiers étaient présents, contrairement à Cristiano Ronaldo dont l’absence a provoqué une polémique.

Les adieux à Diogo Jota et à son frère André Silva ont eu lieu ce samedi. Deux jours après leur décès dans un tragique accident de la route, l’attaquant de Liverpool et le milieu de Penafiel ont eu droit à de belles funérailles. Beaucoup d’anciens coéquipiers étaient présents pour leur rendre hommage. Une grande délégation des Reds s’est présentée, tout comme le sélectionneur Roberto Martinez et des internationaux portugais.

Les médias s’attendaient donc à voir Cristiano Ronaldo parmi ses partenaires et compatriotes. Mais le buteur d’Al-Nassr n’a pas répondu présent. Son absence n’est évidemment pas passée inaperçue. Au contraire, elle a même suscité une triste polémique, certains ne comprenant pas pourquoi le quintuple Ballon d’Or n’a pas souhaité assister à la cérémonie à Gondomar, une petite ville située près de Porto. Sa décision part pourtant d’une bonne intention, révèle The Mirror. Conscient de sa notoriété, Cristiano Ronaldo craignait que sa présence focalise l’attention et gâche l’hommage réservé à Diogo Jota et à André Silva.

Sans prendre le risque de perturber la cérémonie, l’ancienne star du Real Madrid s’est donc contentée d’un message sur le réseau social X jeudi, quelques heures après l’annonce du décès de son coéquipier. « Ça n’a aucun sens. Il y a encore peu nous étions ensemble en équipe nationale, il y a encore peu tu t’es marié. A ta famille, à ta femme et à tes enfants, j’adresse mes condoléances et je leur souhaite tout le courage du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous », avait écrit le capitaine du Portugal, habitué aux polémiques parfois infondées.