Liverpool va payer le reste du contrat de Diogo Jota à sa famille

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Alors que les obsèques de Diogo Jota et de son frère ont lieu ce samedi à Gondomar (Portugal), Liverpool a pris une décision très forte à destination de la famille du joueur décédé jeudi dans un accident de la route.

Une foule immense est attendue ce samedi pour assister aux funérailles de Diogo Jota, et notamment les joueurs et les dirigeants de Liverpool arrivés dès vendredi au Portugal. Pendant ce temps, les hommages se multiplient sur toute la planète et notamment du côté d'Anfield Road où le chagrin est immense après la mort du joueur des Reds et de son frère jeudi dans un terrible accident de la route. Tandis que le club anglais s'apprête à retirer le numéro 20, la presse portugaise révèle que les responsables de Liverpool ont pris une décision qui va tout à leur honneur. En effet, alors que Diogo Jota venait de se marier quelques jours avant le drame, et que sa veuve va désormais élever seule ses trois jeunes enfants, les Reds ont décidé de lui venir financièrement en aide.

Liverpool paiera le salaire de Diogo Jota jusqu'en 2027

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Le quotidien sportif portugais Record révèle que Liverpool va verser le reste du salaire que Diogo Jota aurait touché s'il était allé au bout de ses deux années de contrat avec Liverpool. Un geste d'une classe énorme qui est évidemment tout à l'honneur des responsables du club anglais, qui réfléchissent également à l'organisation d'un match chaque année dont la recette irait à la famille de Diogo Jota et de son frère. Jamais probablement, dans les années récentes, le You'll never walk alone n'aura pris un sens aussi puissant qu'en ces heures dramatiques, Liverpool confirmant ainsi être un club légendaire. Ce dont personne ne doutait vraiment.