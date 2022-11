Cristiano Ronaldo viré de Manchester United, l'hallucinante interview !

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Se confiant au journaliste vedette Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a déclaré la guerre à Erik Ten Hag et à Manchester United. Les Red Devils sont furieux et CR7 pourrait rapidement le comprendre.

Star de la télévision anglaise, et pigiste de luxe pour The Sun, Piers Morgan est un ami proche de Cristiano Ronaldo. Et si ce lundi le puissant tabloïd anglais fait sa Une avec CR7, c’est parce que la star portugaise de Manchester United a accepté une très longue interview, qui sera également diffusée sur ITV, laquelle secoue le football anglais depuis qu’elle a été dévoilée. C’est une évidence, un peu plus d’un an après son retour à Old Trafford en provenance de la Juventus, et avant de partir au Qatar avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a décidé de dynamiter le vestiaire mancunien, avec les conséquences que cela pourrait avoir pour la suite de sa carrière. Du haut de ses 37 ans, le quintuple Ballon d’Or estime que trop c’est trop, et que désormais il est temps pour lui de détruire Erik Ten Hag et plus globalement ce Manchester United qu’il ne reconnaît plus.

Cristiano Ronaldo divorce de Manchester United

On tomorrow's front page: 'Disrespectful Man United have betrayed me and made me a black sheep,' says Ronaldo in explosive Piers Morgan interviewhttps://t.co/HHFZXIYU9n pic.twitter.com/z2UIEmBreM — The Sun (@TheSun) November 13, 2022

Dans cet entretien, Cristiano Ronaldo est d’une virulence extrême, notamment à l’encontre de son entraîneur. « Je n'ai pas de respect pour Erik Ten Hag car il ne montre pas de respect envers moi. Si vous n'avez pas de respect pour moi, je n'en aurai jamais pour vous (…) Ils ont essayé de me forcer à partir. Pas seulement le coach, mais des gens du club. Je me suis senti trahi. J'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière », a d’abord lancé CR7, qui affirme notamment qu’il n’a senti aucune empathie de la part du club et de Ten Hag quand il a perdu sa petite fille à la naissance il y a quelques mois. Et histoire de mettre les actuels dirigeants de Manchester United dans la sauce, il a évidemment évoqué le nom de l’icône des Red Devils, Sir Alex Ferguson : « En 2021, j’ai suivi mon cœur. Sir Alex Ferguson m'a dit : "C'est impossible que tu ailles à Manchester City" et j'ai dit : "OK, Boss" (...) Depuis le départ de Sir Alex, je n'ai vu aucune évolution dans le club. Rien n'avait changé. J'aime Manchester United, j'aime les fans, ils sont toujours de mon côté, mais s'ils veulent faire les choses différemment... ils doivent changer beaucoup, beaucoup de choses. »

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

C’est peu dire que du côté de Manchester United, les propos de Cristiano Ronaldo ont fait l’effet d’une bombe, le groupe apprenant cela au retour de Fulham où les Red Devils venaient d’arracher la victoire. Et même si CR7 est désormais loin de l’Angleterre afin de rejoindre sa sélection, cette interview n’en restera pas là comme l’annonce Kaveh Solhekol, le patron du service des sports de Sky. « Erik Ten Hag et les joueurs de Manchester United sont extrêmement déçus du style et du timing de l'interview de Cristiano Ronaldo. Le club n'a découvert cette interview qu'au moment où l’équipe se préparait à rentrer de Londres après le match de Fulham. Manchester United envisage désormais toutes ses options concernant Cristiano Ronaldo. La direction et les joueurs ne comprennent pas pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Ils sont extrêmement déçus qu'il manque de respect au club, à son manager et à ses coéquipiers de cette manière. Cristiano Ronaldo avait été informé jeudi qu'il ne serait pas dans le onze de départ contre Fulham, mais qu'il serait dans le groupe. Il a dit au club qu'il était malade. Personne à United n'a jamais manqué de respect à Cristiano Ronaldo - même après qu'il ait demandé à partir et après qu'il ait refusé de devenir remplaçant contre les Spurs », explique le journaliste anglais. Il semble désormais de plus en plus évident que l'on ne reverra plus jamais Cristiano Ronaldo sous le maillot des Red Devils.