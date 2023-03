Cristiano Ronaldo fait allégeance à l'Arabie Saoudite

Viré par Manchester United juste avant le Mondial 2022 au Qatar, Cristiano Ronaldo a rebondi en Arabie Saoudite. Ses fans ne l'ont pas abandonné, et CR7 veut faire croire que cette compétition n'est pas une maison de retraite.

Passé tel un fantôme lors du dernier Mondial, Fernando Santos l’ayant finalement mis au placard, Cristiano Ronaldo a dit adieu à 2022 sans aucun regret. Après avoir vécu un drame familial, la star portugaise s’est d’abord fait limoger par Manchester United, scandalisé par l’interview accordé par CR7 à un média anglais, puis a donc fini l’année comme un simple remplaçant, tandis que son éternel rival, Lionel Messi, remportait la Coupe du Monde avec l’Argentine. Pour oublier ses tracas, et ne souhaitant pas prendre sa retraite, le joueur de 38 ans a donc accepté l’offre du club saoudien d’Al Nassr. Une offre dont le montant financier est colossal, puisque Cristiano Ronaldo touchera 200 millions d’euros par saison. Alors qu’il vient de retrouver l’équipe du Portugal, où Roberto Martinez a remplacé Fernando Santos, l’ancien joueur mancunien a vanté les mérites de son nouveau championnat où il bosse désormais sous les ordres de Rudi Garcia.

Great to get the win and so happy to score here in our stadium with our fans!💪🏼💛💙 pic.twitter.com/kGJYsk4n5S