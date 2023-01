Cristiano Ronaldo face au PSG de Messi, Rudi Garcia est furieux

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Ce jeudi soir en Arabie Saoudite, le PSG affronte une sélection des meilleurs joueurs des clubs d’Al-Hilal et d’Al-Nasr.

A cette occasion, Cristiano Ronaldo va disputer son premier match en terres saoudiennes. Ce match sera également celui du dernier affrontement entre CR7 et Lionel Messi, ce qui rajoute du piquant à cette rencontre amicale en Arabie Saoudite. Si du côté du Paris Saint-Germain, ce match en semaine en pleine saison divise en interne, c’est également le cas du côté saoudien. Entraîneur d’Al-Nassr, Rudi Garcia aurait préféré que ses meilleurs joueurs se reposent dans l’optique du prochain match du championnat qui aura lieu dans trois jours. A en croire les informations d’ESPN, la programmation de ce match n’enchante pas l’entraîneur français et c’est notamment la gestion de Cristiano Ronaldo qui irrite au plus haut point l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais.

La gestion de Cristiano Ronaldo crispe Rudi Garcia

Le média dévoile que Rudi Garcia a posé ses conditions au sujet de Cristiano Ronaldo dans l’optique de ce match entre le PSG et la dream team saoudienne. Soucieux de ne prendre aucun risque avec le Portugais, qui n’a plus disputé le moindre match depuis la Coupe du monde, Rudi Garcia a imposé que Cristiano Ronaldo joue 45 minutes au maximum. A priori, si les consignes du coach d’Al-Nassr sont respectées, « CR7 » ne disputera donc pas plus d’une mi-temps face au Paris Saint-Germain ce jeudi soir, alors qu’il sera le capitaine de son équipe. L’objectif de Rudi Garcia est clairement de pouvoir compter sur un Ronaldo au top de sa forme pour le match contre Al Ettifaq le 21 janvier prochain, raison pour laquelle l’ancien entraîneur du LOSC ne veut pas que le moindre risque soit pris. Reste maintenant à voir si les exigences de Rudi Garcia, qui ne sera pas le coach de la dream team saoudienne face au PSG ce jeudi, seront respectées.