Cristiano Ronaldo échappe à un procès pour viol

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Depuis plusieurs années, Cristiano Ronaldo était sous la menace d'une plainte pour viol aux Etats-Unis. Mais la justice américaine a décidé de mettre un terme à ce dossier.

Treize ans après avoir été accusé de viol lors d’un séjour à Las Vegas, Cristiano Ronaldo a appris ce samedi qu’une juge américaine avait finalement décidé de classer sans suite la plainte par celle qui se disait victime. Il est vrai que l’affaire est plutôt nébuleuse, puisqu’en 2010, un an après les faits dont il était accusé, CR7 et ses avocats avaient accepté de verser 375.000 dollars à la jeune femme afin qu’elle renonce à son action en justice et que plus jamais elle n’évoque cela. Mais l’affaire avait été dévoilée au grand public lorsque les fameux Football Leaks étaient sortis, ce qui avait débouché sur une nouvelle plainte de l’accusatrice, l’avocat de cette dernière assurant que les effets avaient été dévastateurs pour cette ancienne mannequin.

L'avocat de la jeune femme a marqué contre son camp

Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal!🇵🇹🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/yFW9H2K1qr — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 9, 2022

Mais, après avoir été déboutée au pénal, l’affaire se poursuivait au civil, avec une demande financière de dédommagement proche de 200 millions d’euros. Cependant, une juge du Nevada a décidé de classer sans suite ce dossier, estimant que l’avocat de la plaignante avait déjà causé un tort considérable à Cristiano Ronaldo, notamment en utilisant des documents qui avaient fait l’objet d’un accord de confidentialité et qui sont ressortis après un vol. Cristiano Ronaldo n'a évidemment pas réagi à cette bonne nouvelle, la star portugaise de Manchester United ayant toujours nié avoir violé cette jeune femme rencontrée à Las Vegas. Selon la presse anglaise, CR7 a dépensé plus d'un million de dollars pour assurer sa défense dans ce dossier et échapper à un procès.