Accusé de viol, Cristiano Ronaldo dépense 1M de dollars pour sa dream team

Dans : Info.

Accusé de viol par une Américaine, Cristiano Ronaldo veut mettre le paquet afin de voir cette affaire disparaître à tout jamais. Et pour cela, la star portugaise de la Juventus a déjà débloqué un gros budget. Mais, ce samedi, on apprend que dès 2009, après avoir appris qu'on l'accusait de viol à Las Vegas, CR7 avait déjà recruté une grosse équipe d'avocats, d'attachés de presse et de spécialistes en tous genres afin de pouvoir répondre à ce genre d'attaque.

Pour cela, Cristiano Ronaldo a dépensé un million de dollars affirme le Sun en recrutant une « équipe », laquelle est évoquée dans différents documents en possession des enquêteurs. Si cette dream team n'a pas empêché l'affaire de ressortir, elle s'est remise au travail afin d'essayer de prouver que la grave accusation lancée contre le joueur portugais est une pure invention, Cristiano Ronaldo ayant reconnu avoir une liaison avec cette femme, mais sans aucune contrainte. Ses avocats croient pouvoir rapidement justifier l'innocence de CR7, tandis que sur le plan de la communication, tout est désormais sous contrôle après un petit peu de flottement lorsque le Spiegel a sorti son scoop.