Cristiano Ronaldo buteur à 50 ans, la prédiction de Mourinho

Dans : Foot Mondial, Serie A, Foot Europeen.

Auteur d’un quadruplé en Lituanie (1-5) mardi, Cristiano Ronaldo ne cesse d’impressionner le monde du football.

On ne compte plus le nombre de records battus par le Portugais, loin d’être arrivé à son dernier exploit. Une incroyable mentalité qui n’étonne absolument pas José Mourinho. En tant qu’ancien entraîneur de CR7 au Real Madrid, le technicien connaît bien les habitudes et l’état d’esprit du quintuple Ballon d’Or. Du coup, les performances de Cristiano Ronaldo sont devenues une sorte de routine pour le « Special One », persuadé que l’attaquant de la Juventus Turin marquera même à la retraite.

« Ce qu'il fait ne me surprend pas. A 34 ans, c'est un top joueur, qui joue dans une équipe de haut niveau, avec de grandes ambitions. Cela ne me surprend pas parce que, sur le plan génétique et aussi sur le plan mental, c'est un cas d'étude. C'est un phénomène, a encensé le coach sur la chaîne portugaise Canal 11. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à gagner, à en faire plus et mieux. Je pense que, lorsque Cristiano aura 50 ans, la FIFA l'invitera à un match de légendes, qu'il jouera le match et marquera un but. C'est comme ça. » D’ici là, le Bianconero semble en mesure de disputer quelques saisons de plus au haut niveau.