Cristiano Ronaldo au Maroc, le Wydad Casablanca fait le buzz

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Al-Nassr le 30 juin prochain, Cristiano Ronaldo pourrait disputer la Coupe du monde des clubs avec le Wydad de Casablanca.

Aussi fou que cela puisse paraître, Marca annonçait ces dernières heures que le club marocain était chaud à l’idée de s’offrir l’international portugais au moins pour disputer cette compétition, et plus si affinités. La rumeur pouvait paraître farfelue mais voilà que la toile s’enflamme autour de la possible signature de Cristiano Ronaldo à Casablanca. Il y a de quoi puisque le club marocain a publié une vidéo très énigmatique sur ses réseaux sociaux ce mercredi soir.

Dans celle-ci, une poignée de main… et un drapeau portugais, très nettement mis en évidence au premier plan. De quoi confirmer une signature imminente de Cristiano Ronaldo au Wydad de Casablanca dans les jours à venir ? Ou simplement de créer un énorme buzz de la part du club marocain ? Toutes les hypothèses sont sur la table et provoquent en tout cas le débat sur les réseaux sociaux. Signature de Cristiano Ronaldo ou pas, le Wydad de Casablanca a d’ores et déjà atteint son objectif : faire parler de lui à l’échelle mondiale et sans doute augmenter considérablement son nombre d’abonnés sur X et Instagram.