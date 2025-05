Cristiano Ronaldo et l'Arabie Saoudite, un divorce surprise

Dans : Arabie Saoudite.

Par Nathan Hanini

Malgré un titre de meilleur buteur promis, Cristiano Ronaldo vit une saison galère du côté d’Al-Nassr. L’avenir du Portugais pourrait s’écrire ailleurs. Selon Marca, un autre club saoudien tente de l’attirer. Mais l’ancien du Real Madrid pourrait être tenté par un autre continent.

CR7 va-t-il rester en Arabie Saoudite ? La question se pose désormais alors qu’il ne reste qu’une journée en Saudi Pro League. Loin de la course au titre remportée par Al-Ittihad, l’équipe d’Al-Nassr est actuellement hors du top 3, et ne pourra pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions Asiatique. Après le match nul vendredi dernier face à Al-Taawoun, la cassure entre Cristiano Ronaldo et son club grandit. Selon Marca, la prolongation du Portugais s’éloigne et d’autres clubs pourraient attirer l’ancien joueur du Real Madrid. Toujours selon le média espagnol, l’international portugais n’est pas satisfait des renforts et de la construction de l’effectif. Il demande des changements. En fin de contrat cet été, Ronaldo pourrait donc quitter Al-Nassr.

Al-Hilal ou le Brésil pour CR7

After drawing 1-1 with Al-Taawoun, Cristiano Ronaldo's Al-Nassr are now mathematically eliminated from AFC Champions League contention next season ❌ pic.twitter.com/NegCSDjyo7 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 17, 2025

Toujours selon Marca, les destinations pour le Portugais sont nombreuses. Tout d’abord le club d’Al-Hilal pourrait se laisser tenter par l’ancien de Manchester United. Le club saoudien veut se préparer au mieux pour la Coupe du monde des clubs cet été. Après une saison sans trophée, Cristiano Ronaldo pourrait donc rejoindre un club plus solide. Mais le natif de l’île de Madère a aussi d’autres offres. Marca précise ce dimanche qu’un club brésilien tente de s’attacher les services du Portugais. L’entourage du joueur aurait reçu une offre importante précise le média espagnol. La décision est dans le camp de l’attaquant pour qui la Coupe du monde des clubs est un objectif. Plusieurs scénarios sont donc désormais possibles, et le football saoudien pourrait perdre gros dans l’histoire.