Cristiano Ronaldo a fait zéro cadeau à Manchester

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo a récemment décidé de s'engager avec Al-Nassr en Arabie saoudite. De quoi faire le bonheur de nombreux supporters au Moyen-Orient.

Al-Nassr a flairé le bon coup il y a quelques semaines en signant Cristiano Ronaldo. En situation d'échec à Manchester United puis libre de tout contrat après avoir résilié avec les Red Devils, le quintuple Ballon d'Or portugais a décidé de quitter l'Europe pour relever un tout nouveau challenge en Arabie saoudite. Sa venue a logiquement provoqué l'effervescence au Moyen-Orient. A Al-Nassr, Ronaldo ne manque pas de soutien de la part de ses nouveaux fans. Mais son départ précipité en Arabie saoudite n'a pas été si simple à gérer.

Cristiano Ronaldo et ses voitures, Manchester avait un rêve

Cristiano Ronaldo has still got it 👀pic.twitter.com/GSZFA3DrrP — Pie Sports Booze 🔞 PARODY (@piesportsbooze) January 29, 2023

Parmi les choses que Ronaldo n'a pas pu faire : saluer ses anciens coéquipiers de Manchester United. Pour arranger certaines choses, la presse anglaise indique que CR7 a proposé à certains de ses anciens coéquipiers, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Casemiro et Raphael Varane de lui rendre visite dans sa nouvelle propriété de Lisbonne mais aussi de venir le voir jouer une rencontre en Arabie saoudite. Outre sa volonté de reconnexion avec certains de ses anciens amis, le Portugais a aussi dû gérer le déménagement de ses nombreuses voitures. Ces dernières ont été envoyées dans sa nouvelle propriété à Lisbonne. The Sun précise que certains joueurs et membres de United espéraient que CR7 en mette au moins une aux enchères, comme Sergio Aguero l'a fait lorsqu'il a quitté City. L'Argentin avait donné au personnel des Skyblues un billet de tombola pour son Range Rover de 50.000 euro. Sa voiture avait été remportée, faisant le bonheur d'Ally Marland, membre du staff de Manchester City. Reste à savoir si Ronaldo se laissera aussi tenter, même si on n'en prend pas forcément le chemin.