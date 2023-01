Cristiano Ronaldo battu et humilié, sa sale soirée

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Buteur contre le PSG lors du match avec l’équipe « All-Stars » d’Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas marqué avec Al-Nassr.

L’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus Turin disputait jeudi soir son deuxième match sous les couleurs d’Al-Nassr, en coupe face à Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo était de nouveau au centre de toutes les attentions, en Arabie Saoudite mais également dans le monde entier puisque ce match était diffusé partout sur la planète, y compris en France. Les observateurs ont ainsi pu noter que CR7 ne s’est pas mis en évidence plus que cela et une fois de plus, le Portugais a terminé le match muet, avec zéro but. Pour ne rien arranger, Cristiano Ronaldo a été secoué par le public adverse durant cette rencontre avec des chambrages dont l’ex-buteur de la Juventus Turin se serait sans doute bien passé.

Le nom de Messi scandé pour chambrer Ronaldo

Durant la rencontre, et alors que son équipe d’Al-Nassr n’y arrivait pas face à Al-Ittihad, les supporters du club adverse ont chambré Cristiano Ronaldo… en utilisant Lionel Messi. Des tribunes, qui étaient pleines à craquer, sont ainsi descendus des « Messi, Messi, Messi ». De quoi fortement agacer Cristiano Ronaldo, déjà frustré par la défaite de son équipe ainsi que par son manque d’efficacité depuis son arrivée en Arabie Saoudite. Une statistique est d’ailleurs terrible à ce sujet : lors de ses deux matchs officiels disputés sous les ordres de Rudi Garcia à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo n’a cadré qu’une seule frappe. De quoi alimenter la frustration énorme du champion portugais, qui aura à cœur de se rattraper lors des prochains matchs en brillant et en faisant gagner son équipe. En tout cas, Cristiano Ronaldo s’est aperçu que même s’il est idolâtré dans son club, rien ne lui est épargné de la part des supporters adverses.