Neymar privé de Coupe du monde, le Brésil le prévient

Foot Mondial14 sept. , 21:00
parHadrien Rivayrand
Le Brésil a donné les rênes de son équipe nationale à Carlo Ancelotti. L'Italien veut préparer du mieux possible ses hommes pour la prochaine Coupe du monde 2026. Et pas question de faire des fleurs à ses stars. 
Le Brésil est très loin de son meilleur niveau mais veut afficher le meilleur visage possible à la prochaine Coupe du monde 2026. Carlo Ancelotti ne manque pas de travail. L'ancien entraineur du PSG ou encore du Real Madrid a l'habitude de gérer des stars et son expérience sera importante pour la Seleçao. Pas question d'ailleurs pour Ancelotti de faire des cadeaux. Et surtout pas à Neymar. Malgré le statut du joueur brésilien, Ancelotti veut emmener au Mondial des joueurs fiables et déterminés à évoluer à leur meilleur niveau. 

Ney reçoit un message clair de Carlo Ancelotti 

Lors d'une interview accordée à L'Equipe, Ancelotti n'a pas fait dans la langue de bois concernant le cas Neymar : « Une sélection doit regrouper les joueurs les plus talentueux. C’est évident, non ? Mais un joueur de talent doit être bien physiquement, aussi. Il doit être à 100 %, pas à 80 %. Je veux qu’il soit vraiment bien pour être en mesure de jouer. Il pourra participer à la Coupe du monde s’il est bien physiquement. D’un point de vue technique, il n’y a pas à discuter. Son objectif doit être d’être prêt en juin. Peu importe qu’il soit ou pas dans la liste en octobre, en novembre ou en mars »
Neymar

Neymar

BrazilBrésil Âge 33 Milieu

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Neymar sait donc ce qui lui reste à faire pour aller aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Ces derniers mois, l'ancien du PSG a galéré avec les blessures. Aujourd'hui à Santos, il souhaite avant tout enchainer les rencontres au haut niveau. Et c'est peut-être là le plus bel exploit pour le Ney. 
