CdM : Zidane, Wenger, Guardiola… Stéphane Guy leur en veut à mort

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Touché par le scandale autour de l’organisation du Mondial 2022, Stéphane Guy a poussé un coup de gueule. Le journaliste s’est attaqué à tous ceux qui ont soutenu le projet du Qatar, y compris Zinédine Zidane, Arsène Wenger et Pep Guardiola.

Qualifié pour la Coupe du monde 2022, le Danemark n’a pas tardé à mettre la pression. La Fédération nordique a en effet publié un communiqué pour annoncer son intention, avec la complicité de ses sponsors, d’inscrire des phrases en faveur des droits de l’homme sur ses maillots d’entraînement. Une manière de protester contre le Qatar et les conditions de travail infligées aux ouvriers migrants morts sur les chantiers des stades. Comme l’a fait Stéphane Guy, qui a contacté l’After tel un simple auditeur pour pousser un coup de gueule à l’antenne.

🗣💬 Stéphane Guy : "On va aller jouer dans des lieux construits par des malheureux qui ont donné leur vie. Ce ne sont pas 180 pays qui ont décidé d'aller au Qatar en 2022, mais une poignée de corrompus. Les faits ont été établis mais peu de voix s'élèveront d'ici là." pic.twitter.com/k2MHYakVNK — After Foot RMC (@AfterRMC) November 18, 2021

« C'est un sujet qui me préoccupe et qui est extrêmement grave, a dénoncé le journaliste de RMC. On va aller jouer dans des lieux construits par des malheureux qui ont donné leur vie pour qu'une poignée de rigolos s'amusent pendant un mois. Ce ne sont pas 180 pays qui ont décidé d'aller au Qatar en 2022, mais une poignée de corrompus qui ont voté après corruption. Les faits ont été prouvés et établis. Le nombre de présidents de fédérations ou de confédérations qui ont dû quitter leur poste... »

« Et puis toutes ces personnalités du foot qui émergent depuis 10 ans au Qatar. On a la partie visible avec le Paris Saint-Germain mais il y a des gens qu'on adore, a ajouté le commentateur avant de citer des noms. Moi j'adore Arsène Wenger, c'est quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration, j'adore Pep Guardiola, j'adore Zinédine Zidane, mais tous ces gens-là sont passés à la caisse. Donc les voix ne s'élèveront pas beaucoup. Il y aura des lanceurs d'alerte mais ça reste des poignées. » Pour rappel, Zinédine Zidane avait touché 3 M€ (somme reversée à une fondation) pour la promotion du Mondial au Qatar.