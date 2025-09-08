CdM 2026 ‍: Le Maroc et la Tunisie qualifiés

Vers un 100 % historique pour le Maghreb ? Avant l’Algérie, bien parti avant son match face à la Guinée, le Maroc et la Tunisie ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique. La Tunisie s’est imposée en Guinée équatoriale sur un but à la dernière seconde de Ben Romdhane et ne peut plus être rejointe par la Namibie. De son côté, le Maroc s’est imposé 2-0 en Zambie et valide aussi son billet. Une double qualification pour le Maroc et la Tunisie qui s’explique aussi par le fait que, pour la première fois de son histoire, l’Afrique a 9 pays qualifiés pour la Coupe du monde, et un 10e qualifié pour les barrages intercontinentaux parmi les 2e de chaque groupe. Contre 5 auparavant.
