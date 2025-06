CdM 2026 ‍: L'Italie se redresse, la Belgique sauvée par De Bruyne

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Quelques jours après avoir été humiliée en Norvège, et pour le dernier match de Luciano Spalletti, l'équipe d'Italie a fait l'essentiel en venant à bout de la Moldavie (2-0) ce lundi soir pour son deuxième match des qualifications pour le Mondial 2026. Mais dans le même temps, la Norvège s'est imposée en Estonie et reste en tête du groupe avec quatre victoires en quatre matchs.

Pour la Belgique, tenue en échec vendredi en Macédoine du Nord, il fallait impérativement s'imposer à l'occasion de la réception du Pays de Galles. Et tout avait bien commencé par l'équipe de Rudi Garcia qui menait 3-0 après seulement 27 minutes. Mais les Gallois n'ont pas abdiqué et sont revenus au score 3-3. Alors que l'on jouait les ultimes minutes du match, c'est Kevin de Bruyne qui a marqué le but libérateur pour les Belges (4-3 à la 88e). La Belgique passe à la troisième place de son groupe derrière la Macédoine du Nord et le Pays de Galles, mais avec des matchs en moins.