Carlo Ancelotti au Brésil, la surprenante annonce

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Le Brésil veut Carlo Ancelotti comme sélectionneur et le fait désormais savoir publiquement. Le Real Madrid est prévenu.

Après avoir maintes fois fait savoir qu’il espérait bien continuer avec le Real Madrid la saison prochaine, comme son contrat le lui permet, Carlo Ancelotti n’est pas à l’abri des rumeurs. Depuis des mois, et notamment la fin de la Coupe du monde et le départ de Tite, le Brésil rêve de se payer l’entraineur italien pour enfin retrouver le chemin du succès. Le « Mister » avait reconnu un intérêt de la part de la Selaçao, mais rien de plus. Toutefois, cette envie s’est concrétisée en cette fin de saison, alors que le Real Madrid n’a plus rien à jouer. Président de la fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues a confié à UOL son désir de faire signer l’ancien coach du PSG.

Ancelotti en plan A

« Notre plan A, c’est Carlo Ancelotti et nous avons la sensation que cela va se réaliser. Il adore l’équipe nationale du Brésil, il connait beaucoup de joueurs et le football brésilien. Il a une forte identité avec notre pays et c’est un facteur qui compte beaucoup. Il y a des engagements officiels avec des matchs importants en septembre et nous devons avoir trouvé à ce moment », a expliqué le dirigeant brésilien, qui a aussi avoué des contacts avec d’autres potentiels sélectionneurs, comme Dorival Junior, qui est très convaincant avec Sao Paulo ces derniers temps, mais aussi Abel Ferreira du Palmeiras, et enfin Fernando Diniz de Fluminense. La course est ouverte, mais la priorité pour le Brésil sera de discuter avec Carlo Ancelotti une fois que la saison sera totalement terminée, soit la semaine prochaine.