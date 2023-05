Ancelotti de retour, le PSG a peur de sa réponse

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain étudie plusieurs pistes, mais pas celle menant à Carlo Ancelotti. Le coach du Real Madrid n’est pourtant pas certain de conserver son poste. Mais le club francilien se souvient probablement des conditions de leur séparation en 2013.

Christophe Galtier a sans doute compris le message. Depuis quelques semaines, l’entraîneur du Paris Saint-Germain est annoncé sur le départ. Ses dirigeants ont apparemment prévu de le licencier après la fin de la saison. Ce qui explique pourquoi tant de noms circulent dans les médias pour sa succession. De José Mourinho à Thiago Motta, en passant par Zinedine Zidane ou encore Antonio Conte, de nombreux techniciens ont alimenté les rumeurs parisiennes. On constate en revanche que la piste Carlo Ancelotti n’a jamais été citée malgré sa situation.

Le PSG doit-il penser à Ancelotti ? 🔵🔴



🗣️ @KarimBennani_ : "Ancelotti aurait été l'entraîneur idéal, mais ça n'arrivera pas à mon avis."#EDG pic.twitter.com/8pNibzRQJy — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) May 18, 2023

Le coach du Real Madrid n’est pas totalement certain de conserver son poste, surtout après la gifle infligée par Manchester City (4-0) en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Mais pour le journaliste Dominique Grimault, les conditions du départ de l’Italien, qui n’avait pas accepté d’être mis sous pression par la direction en 2013, empêchent toute idée de retour dans la capitale française. « A mon avis, Ancelotti n’a pas tout à fait digéré son départ du PSG, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. C’est à mon sens la première erreur historique des Qataris. »

L'argent, le seul argument du PSG

« Jamais, jamais ils n’auraient dû laisser partir Ancelotti qui aurait pu construire sur plusieurs saisons. L'exemple type, c'est Jürgen Klopp qui s'est manqué cette saison avec Liverpool. Et Klopp n'est pas remis en cause pour autant, a comparé le spécialiste. Ancelotti, c'est un tel monstre dans le football international que je ne vois pas comment, à part évidemment avec l’argent, le PSG pourrait l’attirer à nouveau dans ses filets. Ça me parait absolument impossible. Je ne comprends même pas que l’on puisse se poser la question. » Au Paris Saint-Germain non plus, personne ne semble s’interroger sur cette éventualité.