Brésil : Le Mondial 2026, c’est fini pour Neymar

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après l’échec du Brésil en quarts de finale du Mondial 2022, Neymar n’échappe pas aux critiques. L’animateur Craque Neto lui reproche son absence lors des obsèques de Pelé, ou encore sa condition physique incompatible avec toute ambition en 2026.

Une fois de plus, Neymar prend cher au Brésil. Il faut dire que le numéro 10 du Paris Saint-Germain n’a rien fait pour éviter la polémique. Attendu dans son pays lundi pour les obsèques du Roi Pelé, le meneur de jeu de la Seleção a préféré rester dans la capitale française. Pire, le jour des funérailles de la légende, Neymar s’est rendu à une fête relayée sur les réseaux sociaux. De quoi provoquer la colère de ses détracteurs, à commencer par Craque Neto.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Ne pas aller à la veillée et être à une fête est un manque de respect, a critiqué l’ancien international brésilien. Neymar était absent. Il aurait pu venir avec un jet... Il ne voulait pas venir. Tu ne viens pas au Brésil... Et tu fais la fête là-bas le jour du plus grand joueur de l'histoire ? Personne ne devrait organiser une quelconque fête. » Malheureusement pour le Parisien, ce n’était qu’un extrait du coup de gueule. Sur le plateau de l'émission « Os Donos da Bola » sur TV Bandeirantes, Craque Neto a également évoqué la condition physique de Neymar, pas certain de disputer le Mondial 2026 avec la Seleção.

Neymar dans quel état à 34 ans ?

« Quand je lui ai dit de prendre soin de lui, six ou sept mois (avant la Coupe du monde), est-ce qu'il a pris soin de lui ? Est-ce qu'il est arrivé maigre ? Non, a lâché l’animateur. Vous savez quand est-ce qu'il a perdu du poids ? Quand il s'est blessé. Vous avez vu comment il s'est affiné ? Parce qu'il s'est entraîné. Si Neymar avait été en bonne forme physique dès le début, comme prévu, il aurait remporté la Coupe du monde. Mais est-ce qu'il l'a fait ? Non. S'il ne veut pas être une star maintenant à 30 ans, vous pensez qu'à 34 ans il sera en bonne forme physique ? Oublie ça, mon frère. » Au Paris Saint-Germain aussi, on doute de l’avenir du Brésilien.