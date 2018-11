Boca Juniors - River Plate, l'inédite finale de Copa Libertadores

Dans : Foot Mondial.

C’est du jamais vu dans la riche histoire de l’Argentine et de l’Amérique du Sud. Cette semaine, Boca Juniors et River Plate, les deux clubs rivaux de Buenos Aires, se sont qualifiés pour la finale de la Copa Libertadores, la Ligue des Champions du continent. Résultat, ce sera la première fois que les deux rivaux effectueront ce derby River-Boca pour le titre de champion d’Amérique du Sud. Quoi de mieux pour fêter la dernière édition qui aura lieu avec une finale aller-retour. A partir de la saison prochaine, la finale aura lieu sur un seul match, en terrain neutre. Le match aller aura lieu à la Bonbonera du Boca de Carlos Tevez le 7 novembre, et le retour sur le terrain de River le 28 novembre.