Barça : Le grand retour de Messi, les vieux garçons en rêvent

Dans : Foot Mondial.

Sous contrat jusqu’en 2021, Lionel Messi est bien parti pour rester l’homme d’un seul club, vu qu’il envisage de finir sa carrière européenne au FC Barcelone.

À 33 ans, le sextuple Ballon d’Or a encore quelques belles saisons devant lui. S’il ne pense pas à la retraite, la Pulga espère qu’il finira sa période de footballeur pro en Argentine au Newell's Old Boys, le club de ses débuts, où il a évolué de 1994 à 2000. Du côté du club de Rosario, la venue de Messi est en tout cas attendue avec une grande impatience, comme chez Cristian D'Amico.

« Je ne sais pas si c'est impossible. Tout dépend de lui et de sa famille. En tant que dirigeants, nous devons fournir le meilleur contexte possible pour l'aider à prendre une décision. Lorsque Maradona est venu à Newell's, personne ne pensait qu'il pouvait venir. J'espère que quelque chose de similaire peut se produire avec Leo. Évidemment, nous ne devrions pas inventer les choses, c'est un sujet délicat. Quel fan de Newell ne rêve pas de voir le meilleur joueur du monde aux couleurs de son équipe ? Le temps nous le dira peut-être, nous devons rester calmes », a lancé le vice-président des Newell's Old Boys sur TNT Sports.

« Ce serait un rêve pour les fans »

Même son de cloche avec Maxi Rodriguez. « J'espère qu'il viendra à un moment donné. Ce serait un rêve pour les fans. Il y a une famille derrière lui et cela peut être délicat. Mais s'il vient, il ferait mieux de le faire bientôt sinon je ne pourrai pas jouer avec lui à Newell's », a aussi confié l’ancienne star de Liverpool, qui souhaite donc rejouer avec Messi, comme cela a déjà été le cas avec la sélection argentine. Mais ce rêve de voir Messi au Newell's n’est pas encore d’actualité, car même si le Barça est en crise, le grand rival de Cristiano Ronaldo espère encore remporter la Ligue des Champions dans les années à venir...