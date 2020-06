Barça : La Ligue des Champions ou la porte pour Quique Setien

Dans : Liga.

En l’espace d’une semaine, le FC Barcelone a perdu très gros dans la course au titre en Liga. L'entraîneur risque de le paye cher.

Deux contre-performances qui ont relégué le club catalan à la deuxième place du championnat d’Espagne, à deux longueurs du nouveau leader, le Real Madrid, vainqueur de l'Espanyol dimanche soir (1-0). Double tenant du titre en Liga, le FCB aura désormais bien du mal à conserver sa couronne… Déjà parce que le Real Madrid de Zinédine Zidane semble inarrêtable. Mais aussi et surtout parce que la greffe avec Quique Setien est en train d’être rejetée du côté du Camp Nou. Alors que la pause du coronavirus aurait pu être bénéfique à Barcelone, avec notamment le retour en forme de Luis Suarez, la donne est finalement la même qu’au mois de mars. Vu que depuis la reprise, le Barça n’a remporté que trois de ses cinq matchs, et dans la difficulté. Désormais, « c’est aux entraîneurs de résoudre les problèmes », comme l’a lancé Suarez le week-end.

Sauf que Setien apparaît démuni. Selon Marca, l'entraîneur de 61 ans « n'est pas en mesure de résoudre la situation et se trouve de plus en plus seul », vu qu’il a perdu la confiance de son vestiaire. Pendant les matchs, quelques joueurs l'ignorent. Et lors des entraînements, même constat, avec « un manque de rythme inquiétant sur de nombreuses séances », les poids lourds du vestiaire quittant parfois le terrain avec « le sentiment d'avoir perdu du temps ». Ce qui signifie donc que le divorce est réel entre Setien et son groupe… Conscient de tout cela, le président Josep Maria Bartomeu est en train de comprendre que son pari s’avère perdant. Maintenant, il est clair que l’avenir du technicien espagnol est menacé du côté du Barça. Par conséquent, et sauf si le Barça venait à remporter la Ligue des Champions en août prochain, Setien sera démis de ses fonctions en fin de saison. Pour laisser sa place à Xavi ou à Pep Guardiola ? Les prochaines semaines s'annoncent encore une fois agitées à Barcelone...