Ballon d'Or : Dembélé inquiété par Mbappé, l'incroyable résultat

Ce lundi, le lauréat du Ballon d'Or 2025 sera officiellement connu. Ousmane Dembélé est le grand favori pour succéder à Rodri. Lamine Yamal devrait être devancé par le Parisien. Cependant, les Français ne voient pas le jeune espagnol comme son principal concurrent au titre.
Lundi 22 septembre sera sans doute une date mémorable dans l'Histoire du football français. Ousmane Dembélé devrait devenir le sixième joueur tricolore à remporter le Ballon d'Or
. Un exploit au vu des difficultés passées du joueur mais un accomplissement largement mérité sur la saison 2024-2025. L'attaquant a été un artisan majeur du sacre historique du PSG
en Ligue des champions. Avec 35 buts et 16 passes décisives, Dembélé a accompli un exercice hors-norme sur le plan personnel. Un bilan suffisamment solide pour devancer le prodige espagnol Lamine Yamal.
Mbappé, Ballon d'Or crédible en France
Selon toute vraisemblance, le joueur du Barça sera le dauphin de Dembélé au classement final du Ballon d'Or 2025. Tous les observateurs ont mis en avant les deux hommes au cours des dernières semaines, même si Achraf Hakimi s'est aussi détaché par rapport à la concurrence mondiale. Toutefois, les Français ont une hiérarchie bien différente selon un sondage publié par Odoxa. Ils plébiscitent comme prévu Ousmane Dembélé en premier mais Lamine Yamal n'est pas leur deuxième idéal.
En effet, ils voient Kylian Mbappé
finir dauphin de Dembélé lundi soir et ainsi offrir un doublé à la France. Le joueur du Real Madrid récolte 22% des suffrages pour être deuxième contre seulement 9% à Lamine Yamal. Désiré Doué est vu comme dauphin par 8% des sondés et Fabian Ruiz l'est pour 4% d'entre eux. 14% des votants jugent même que Kylian Mbappé
doit gagner le prestigieux trophée dès cette année contre 38% pour Ousmane Dembélé. De quoi montrer que la cote de popularité du capitaine des Bleus n'est pas si mauvaise en France finalement.