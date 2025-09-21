Ballon d'Or : Dembélé inquiété par Mbappé, l'incroyable résultat

Ce lundi, le lauréat du Ballon d'Or 2025 sera officiellement connu. Ousmane Dembélé est le grand favori pour succéder à Rodri. Lamine Yamal devrait être devancé par le Parisien. Cependant, les Français ne voient pas le jeune espagnol comme son principal concurrent au titre.

Lundi 22 septembre sera sans doute une date mémorable dans l'Histoire du football français. Ousmane Dembélé devrait devenir le sixième joueur tricolore à remporter le Ballon d'Or . Un exploit au vu des difficultés passées du joueur mais un accomplissement largement mérité sur la saison 2024-2025. L'attaquant a été un artisan majeur du sacre historique du PSG en Ligue des champions. Avec 35 buts et 16 passes décisives, Dembélé a accompli un exercice hors-norme sur le plan personnel. Un bilan suffisamment solide pour devancer le prodige espagnol Lamine Yamal.

Mbappé, Ballon d'Or crédible en France

Selon toute vraisemblance, le joueur du Barça sera le dauphin de Dembélé au classement final du Ballon d'Or 2025. Tous les observateurs ont mis en avant les deux hommes au cours des dernières semaines, même si Achraf Hakimi s'est aussi détaché par rapport à la concurrence mondiale. Toutefois, les Français ont une hiérarchie bien différente selon un sondage publié par Odoxa. Ils plébiscitent comme prévu Ousmane Dembélé en premier mais Lamine Yamal n'est pas leur deuxième idéal.