Arabie Saoudite : Un quadruplé, et Cristiano Ronaldo s'en va déjà

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Recrue vedette d'Al-Nassr cet hiver, Cristiano Ronaldo retrouve son rythme et le chemin des buts. Il pourrait même retrouver l'Europe, c'est son entraineur Rudi Garcia qui a vendu la mèche.

Arrivé en début d’année dans le championnat saoudien, Cristiano Ronaldo y a signé un contrat vertigineux puisqu’il est tout simplement devenu le sportif au monde le mieux payé de l’histoire. De quoi vous motiver pour une belle fin de carrière, alors que, au niveau des clubs, le Portugais a absolument tout gagné en Europe. A 38 ans, il retrouve en tout cas le rythme après une très difficile fin d’aventure à Manchester United. Chez les Red Devils, il était encore un buteur efficace, mais son temps de jeu s’effilochait, tout comme sa relation avec le manager Erik Ten Haag. Jusqu’à l’explosion et son interview lapidaire à Piers Morgan qui a provoqué son départ « à l’amiable ». Une façon de claquer la porte qui a définitivement fait peur aux clubs européens qui auraient pu le recruter.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Car le quintuple Ballon d’Or rêvait clairement de continuer son aventure sur le continent, et de marquer encore des buts en Ligue des Champions, sa compétition préférée. Mais faute de sollicitations, il a donc pris le pari de faire connaitre le championnat d’Arabie Saoudite. Un niveau moindre qui lui permet de coller des quadruplés, comme récemment contre Al-Wehda. De quoi retrouver du rythme et de la confiance, et pourquoi pas créer une nouvelle surprise dans les mois à venir. En effet, son entraîneur, le Français Rudi Garcia, a lâché une véritable bombe sur l’avenir de son numéro 7, en expliquant qu’il ne voyait bien revenir en Europe pour la suite de sa carrière. « Cristiano Ronaldo est un ajout positif, car il permet d'attirer les défenseurs. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il ne finira pas sa carrière à Al Nassr, il retournera en Europe… », a livré l’ancien coach de l’OM et de l’OL, qui s’aventure donc sur un terrain glissant.

Une destination évidente en Europe

En effet, l’Arabie Saoudite a tout de même fait un énorme effort financier pour s’offrir les services de Cristiano Ronaldo, et ce n’est pas pour qu’il claque la porte à la première offre, qui sera bien évidement financièrement inférieure. La solution parfaite est donc connue, puisque CR7 pourrait se retrouver à Newcastle, club qui appartient aussi à l’Arabie Saoudite. Un prêt qui ferait le bonheur de tout le monde, et permettrait au Portugais de revenir en Europe, possiblement disputer la Ligue des Champions, et conserver son énorme salaire à la sauce saoudienne.