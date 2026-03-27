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Oscar BOBB et Virgil VAN DIJK

Amicaux : La Norvège battue, Allemagne et Algérie régalent

Foot Mondial27 mars , 22:50
parMehdi Lunay
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Plusieurs matchs amicaux étaient programmés ce soir. Adversaire de la France au Mondial, la Norvège était battue aux Pays-Bas 2-1 malgré une ouverture du score sublime de Schjelderup (Benfica). Le choc de la soirée était Suisse-Allemagne et tenait toutes ses promesses. La Mannschaft l'emportait 4-3 à Bâle avec un grand Florian Wirtz. Le joueur de Liverpool inscrivait 2 buts et 2 passes décisives. Le PSG est prévenu.
L'Angleterre et l'Uruguay s'accrochaient 1-1 à Wembley. Le carton de la soirée était à mettre à l'actif de l'Algérie vainqueur du Guatemala 7-0 à Gênes en Italie. L'Espagne battait la Serbie 3-0 sur la pelouse de Villarreal.
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Derniers commentaires

La dernière pépite de l’OL vaut déjà 10 ME

Pépite de koi vraiment du grand n'importe quoi là dès k1 gars marque 1 but c 1 Pépite exagéré là 🫣🤔🤭🫢🤣😂😂😂😂

Textor définitivement viré, l’OL sort le champagne

Faillite c'est une des option, la première est l'étalement de la dette.

Textor définitivement viré, l’OL sort le champagne

Il faut dire aussi que F01 a dit n'importe quoi. Ce cabinet n'a pas 'racheté' la holding de Textor. Il a été nommé par la justice anglaise dans le cadre d'une procédure de faillite. C'est très positif pour l'OL.

OL : La page Textor tournée, rachat à venir de Kang ?

F01, faut arrêter la fumette. Cork Gulli n'a pas racheté EFH. C'est l'administrateur judiciaire qui a été nommé pour restructurer le groupe qui n'est pas capable de rembourser ses créanciers. Ils vont enfin pouvoir faire un audit, éventuellement poursuivre Textor en justice, négocier avec les créanciers, trouver d'éventuels investisseurs, ou vendre la totalité du groupe, ou les clubs un à un. Le fait que Kang soit candidate au rachat de l'OL est une excellente nouvelle. Elle fait du bon boulot. Que l'on sorte de cette holding au plus vite !!!

Textor définitivement viré, l’OL sort le champagne

Ferme la, tu comprends rien!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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