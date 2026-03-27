Amicaux : La Norvège battue, Allemagne et Algérie régalent

Plusieurs matchs amicaux étaient programmés ce soir. Adversaire de la France au Mondial, la Norvège était battue aux Pays-Bas 2-1 malgré une ouverture du score sublime de Schjelderup (Benfica). Le choc de la soirée était Suisse-Allemagne et tenait toutes ses promesses. La Mannschaft l'emportait 4-3 à Bâle avec un grand Florian Wirtz. Le joueur de Liverpool inscrivait 2 buts et 2 passes décisives. Le PSG est prévenu.

L'Angleterre et l'Uruguay s'accrochaient 1-1 à Wembley. Le carton de la soirée était à mettre à l'actif de l'Algérie vainqueur du Guatemala 7-0 à Gênes en Italie. L'Espagne battait la Serbie 3-0 sur la pelouse de Villarreal.