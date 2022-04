Algérie : La télévision nationale complice malgré elle de l'élimination ?

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

En attendant l'avis de la commission de discipline de la FIFA, qui étudiera le 21 avril prochain le match Algérie-Cameroun, certains cherchent toujours des coupables de cette élimination sidérante pour le Mondial 2022.

Le temps passe et atténue l’énorme déception des supporters algériens, même si forcément rien ne pourra être oublié avant la fin du Mondial au Qatar. Mais même s’ils attendent la réponse de la FIFA suite à l'appel de la fédération, ils sont peu nombreux à croire que l’élimination des Fennecs n’est pas définitive. Objet des critiques, l’arbitre du match, Bakary Gassama, lequel est soupçonné d’avoir fait le jeu du Cameroun, notamment avec un usage sélectif de l’assistance vidéo. Cette semaine, le président de la Fédération algérienne de football a expliqué que sur le premier but camerounais, signé Eric Choupo-Moting, l’officiel n’a pas eu accès à la VAR, en raison d’un souci technique, et que c’est quelques minutes plus tard que les arbitres en charge de la vidéo auraient eu accès aux images qui pouvaient faire changer d’avis Bakary Gassama. En charge de fournir les images, la télévision nationale algérienne a immédiatement été pointé du doigt.

Des caméras en moins, la télévision algérienne furieuse des accusations

Face aux critiques venues de son propre pays, ENTV a rapidement tenu à répondre à ces accusations, et notamment celles qui affirment que pour faire des économies « la chaîne nationale algérienne a utilisé seulement 13 caméras au lieu des 35 requises par la FIFA pour ce genre de match décisif. » Dans une émission spéciale destinée à répondre aux « ignorants », les responsables d’ENTV ont totalement démenti cette histoire. « La FIFA nous a demandé 10 caméras pour filmer le match des Verts contre le Cameroun, dont deux caméras sur la ligne de but. L’ENTV a pleinement suivi les consignes de la fédération internationale de football, et a fourni trois caméras supplémentaires sans que la FIFA ne le demande », ont indiqué les responsables de la chaîne de télévision nationale, qui ne veut pas être impliquée dans cette élimination de l'équipe d'Algérie pour le Mondial 2022.