En larmes après son élimination, l'Algérie accuse !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

L'élimination de l'équipe d'Algérie par le Cameroun à la toute dernière seconde des qualifications pour le Mondial 2022 a embrasé les réseaux sociaux. Les supporters des Fennecs se déchaînent, pas pour les mêmes raisons.

Les supporters de l’Algérie se réveillent ce mercredi avec une gigantesque gueule de bois, pour ceux qui ont dormi. Le but de Toko Ekambi qui a qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, dans les derniers instants du match retour, a mis tout un pays et ses fans KO. Il est vrai que le scénario est terriblement cruel pour les Fennecs qui ont largement dominé cette rencontre, mais ont manqué d’efficacité offensive. Et l’ultime erreur défensive, qui a permis à l’attaquant lyonnais de pouvoir envoyer son pays au Qatar, a été le point final de ce scénario totalement délirant, lequel a bien évidemment rappelé l’élimination de l’équipe de France par la Bulgarie au Parc des Princes en 1993 avec cette année-là Emil Kostadinov dans le rôle de Karl Toko Ekambi. Sur les réseaux sociaux, si la désolation était totale, très vite le rôle de l’arbitre du match, le Gambien Bakary Gassama, a été pointé du doigt. Et Djamel Belmadi a ouvert les vannes.

L'arbitre d'Algérie-Cameroun au coeur de toutes les discussions

Djamel Belmadi en larmes après la fin de la rencontre.#ALGCAM #TEAMDZ pic.twitter.com/AmLTpUj5qx — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) March 29, 2022

Après l’élimination de son équipe, et sous le choc, il a tapé très fort sur Bakary Gassama, lequel a refusé deux buts à l’Algérie après l’usage de la VAR, et n’a pas visionné le premier but camerounais, alors qu’il y avait des doutes sur une possible faute sur Aïssa Mandi. « Je le dis aujourd’hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient notre travail, et ne nous respectent pas. (...) Ces deux dernières années, je n’ai jamais vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d’excuses, ce sont des faits », a lancé le sélectionneur algérien, qui en a également profité pour tailler les quelques consultants qui, selon lui, n’attendaient que cette élimination pour le découper. Pour l'instant, Djamel Belmadi n'a pris aucune décision concernant son avenir, mais forcément cette énorme déception, qui s'ajoute au récent fiasco de la CAN, risque de provoquer un séisme.

LA CORRUPTION A L’ÉTAT PUR. AUCUN ARBITRE A FAIT CE QU’IL A FAIT. JE SUIS TELLEMENT TRISTE J’AI LE COEUR DÉCHIRÉ ! IL DEVRAIT ETRE DÉCHU DE SES FONCTIONS ! #ALGCAM pic.twitter.com/0AZyWvvU40 — T O U C H O F G L A M 💫 (@iamnooraaa) March 29, 2022

Si Djamel Belmadi est resté relativement courtois à l’encontre des arbitres, dans les médias algériens et sur les réseaux sociaux, cela a tapé très dur. « L’homme du match Bakary Gassama, l'un des pires arbitres de ce continent, il a tout fait pour éliminer l'Algérie et il a réussi son pari(...) Une faute de main du défenseur camerounais, penalty non sifflé pour l'Algérie on ne revient pas à la VAR. Touche de main de Slimani, on revient à la VAR et on annule le but. On se fait voler à domicile », accuse Chebli Ishaq, journaliste du site spécialisé DzFoot. Pour la Gazzette du Fennec, l’arbitre a joué un triste rôle dans cette qualification du Cameroun : « Gassama n’a pas été impartial dans ses décisions (…) Méticuleux pour les actions favorables aux Lions Indomptables, pressé quand il s’agissait de rendre les décisions défavorables aux nôtres, l’arbitre a manqué d’honnêteté. Et on ne dit pas cela sous l’effet de la frustration. Même si elle est incommensurable. »

Bien évidemment, d'autres voix s'élèvent pour faire remarquer que ce n'est pas l'arbitre qui a vendangé plusieurs grosses occasions pour l'Algérie, et que ce n'est pas lui non plus qui a évité à Toko Ekambi d'être hors-jeu sur le but à la toute fin de la prolongation. « L’Algérie a perdu a cause de son niveau et pas l'arbitre, Gassama à très bien arbitré et l'élimination tu la dois à son onze de départ, ses choix tactiques, des joueurs incapables de garder un score », écrit un fan de l'Algérie. Quoi qu'il en soit, Nabil Djellit, célèbre journaliste de la chaîne L'Equipe et supporter des Fennecs a tiré une conclusion rapide de cette élimination : « Je quitte le football. »