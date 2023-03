Accusé de viol, Hakimi a trouvé 37 millions d'avocats

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Mis en examen pour viol, Achraf Hakimi n'a pas réussi à se refaire une santé morale puisque titulaire face au Bayern Munich, le défenseur international marocain ne s'est pas mis en valeur. Mais le demi-finaliste du dernier Mondial peut compter sur un soutien énorme.

Le 3 mars dernier, le parquet de Nanterre annonçait la mise en examen pour viol et le placement sous contrôle judiciaire d’Achraf Hakimi. Le défenseur du Paris Saint-Germain est accusé par une jeune femme de 24 ans, venue au domicile du footballeur marocain, d’avoir abusé d’elle. Du côté de l’avocate d’Hakimi, on crie au scandale, affirmant que ce dernier était victime de racket. Pour l’instant, l’enquête se poursuit avec quelques zones d’ombre que les services de police tentent de démêler. Aucune interdiction de quitter le territoire français n’ayant été réclamée par la justice, le latéral parisien a donc pu se déplacer mercredi dernier à Munich avec ses coéquipiers du PSG. Et il peut également rejoindre l’équipe du Maroc qui affrontera le Brésil (le 25 mars à Tanger) et le Pérou (le 28 à Madrid). Cela tombe bien, du côté des Lions de l’Atlas on affiche un soutien sans faille à Achraf Hakimi. Et il en va de même dans la totalité du royaume.

Hakimi est toujour une idole au Maroc

📷 صور الندوة الصحفية للسيد وليد الركراكي



Some pictures of the press conference for the friendly games against Brazil 🇧🇷 & Peru 🇵🇪#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/ZTvc8T4SZ5 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 13, 2023

S’exprimant avant de retrouver ses joueurs, Walid Regragui a évoqué la situation d’Achraf Hakimi, et le sélectionneur du Maroc, revenu en héros du Qatar après la Coupe du Monde, n’a pas joué avec les mots afin de bien faire comprendre que le joueur du Paris Saint-Germain était soutenu par tout un peuple. « J’ai parlé avec Achraf. Je parle souvent avec lui comme avec tous mes joueurs. Il est serein, c’est le plus important. Nous, on est avec lui. Il y a la présomption d’innocence. Jusqu’à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, nous sommes derrière Achraf. On le soutient. Il faut qu’il pense au football d’abord. Des gens vont s’occuper de ces affaires pour lui. On est de tout cœur avec lui. Je pense que ça lui fera du bien de rentrer au Maroc, de sentir le soutien. C’est quelqu’un qui est fort sur le terrain et en dehors », a expliqué, en conférence de presse, le sélectionneur marocain, qui compte donc sur un Hakimi à 100% et pas perturbé malgré les graves accusations dont il fait l’objet.