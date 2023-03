Hakimi est innocent, elle vient à son secours

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation, Achraf Hakimi, remis de ses pépins physiques, sera du déplacement que le PSG fait ce lundi vers Munich. Mis en examen pour viol, l'international marocain est libre de voyager, et il peut compter sur un soutien qui compte.

Depuis une semaine, Achraf Hakimi traverse une zone de turbulences, plusieurs médias ayant révélé lundi que le joueur du Paris Saint-Germain était accusé de viol par une femme venue au domicile de ce dernier. La justice n’a pas traîné puisque le défenseur de 24 ans a été mis en examen, sans toutefois avoir des contraintes qui l’empêchent de se déplacer en Europe avec le PSG ou ailleurs dans le monde avec l’équipe du Maroc, qui doit affronter le Brésil en amical le 25 mars prochain à Tanger. Mais même s’il est libre de faire ce qu’il veut, et tandis que son avocate crie à une tentative de racket, Achraf Hakimi doit faire face à de nombreuses attaques, d’autant plus qu’il est marié et a deux enfants. Tandis que sa vie privée fait désormais l’objet d’un déballage sur la place publique, le joueur parisien sait qu’il peut compter sur le soutien ferme et définitif d’une personne qui lui est évidemment très chère.

Hakimi n'a rien fait, c'est sa maman qui le dit

En effet, même si elle se serait évidemment passée de cela, la maman d’Achraf Hakimi a décidé de sortir de son mutisme afin de faire part de sa confiance totale et absolue envers son fils, précisant, selon le média Al-Araby Al-Jadid, que l’avocate de ce dernier lui avait demandé de ne pas faire de déclarations aux médias étrangers afin de ne pas alimenter cette histoire et perturber les enquêteurs. « Mon cœur me dit qu’Achraf est innocent. C’est un garçon bien éduqué. Il ne mérite pas ce qui lui arrive (…) J’ai discuté avec lui et il m’a juré qu’il n’avait rien fait », aurait expliqué, au média arabe, la maman d’Achraf Hakimi que l’on sait très proche du joueur des Lions de l’Atlas comme on l’avait notamment vu lors du Mondial 2022 au Qatar. En attendant, et même si la victime présumée n'a pas souhaité porter plainte pour viol, l'enquête suit évidemment son cours.