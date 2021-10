Zayn Ali Salman, repéré à sa naissance, signe à Arsenal

Dans : Foot Europeen.

Alors que tous les clubs européens sont à la recherche du futur Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ou Mbappé, Arsenal vient de casser encore un peu plus les codes en recrutant un enfant dès l’âge de quatre ans.

Comme d’autres disciplines, le football est en train de devenir un sport de plus en plus précoce. Ces dernières années, de très jeunes joueurs ont directement cassé la baraque. Les deux exemples les plus frappants étant ceux de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland. Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Monaco à 16 ans et 11 mois en 2015, l’attaquant français a rapidement percé au plus haut niveau. Puisqu’en 2017, il remportait le titre de champion de France avec son club formateur, avant d’être transféré au PSG pour 180 millions d'euros et de remporter la Coupe du Monde 2018 en équipe de France à même pas 20 ans. Concernant Haaland, son ascension a été tout aussi fulgurante. Vu qu’après avoir enchaîné les buts au RB Salzbourg en fin d’année 2019, l'international norvégien est parti au Borussia Dortmund à 19 ans pour devenir l’un des meilleurs buteurs du monde.

Arsenal recrute Zayn Ali Salman à 4 ans

Autant dire que les grands clubs européens n’hésitent pas à chercher les nouvelles pépites de plus en plus tôt, sachant que ses dernières peuvent exploser avant même leur majorité. Mais ces derniers jours, Arsenal a quand même poussé le bouchon un peu loin en recrutant un joueur de… 4 ans. Malgré les approches des plus grands clubs européens, c’est bien chez les Gunners que Zayn Ali Salman va lancer sa carrière de footballeur. En intégrant l’école de football du club londonien, l’enfant qui vient de fêter ses 5 ans devient ainsi le plus jeune joueur à avoir intégré un centre de formation. Pas de quoi étonner son père, qui avait détecté le talent de son fils prodige dès la maternité.

« J'ai réalisé au moment où il est né. Je me souviens que l'infirmière l'avait mis sur le ventre et il a levé la tête et commencé à regarder tout autour. Elle était choquée. On pouvait se dire qu'il était très fort dès son plus jeune âge. Ça donne le ton de son éducation. On pouvait voir qu'il était différent des autres enfants. Ce qui ressort vraiment, c'est son équilibre. Il a un équilibre incroyable depuis son plus jeune âge », a expliqué, dans une interview sur la BBC, le papa de Zayn Ali Salman. Un profil unique validé par Stephen Deans. « Cet enfant fait des choses qu'il ne devrait pas faire. La manière dont il tape le ballon, ça a l'air trop fort pour quelqu'un de son âge. Donc j'ai appelé un ami et il m'a dit : “Il a quatre ans”. J'ai dit : “Ce n'est pas possible, il ne peut pas être la crèche, je dois parler à ses parents”. Et nous en sommes arrivés là », a révélé le recruteur d’Arsenal.

Si les Gunners ont flairé le bon coup avant tout le monde, la précocité du petit Zayn Ali Salman n’est pas nouvelle pour Austin Schofield. « On le faisait évidemment jouer avec des enfants de sa tranche d'âge de quatre, cinq ou six ans et il était déjà au-dessus de tout le monde de la tête et des épaules. Il était plus rapide qu'eux, il avait de meilleures dispositions avec le ballon. La manière dont il frappe et passe le ballon était tellement meilleure que celles des autres. Donc, nous l'avons surclassé contre des enfants de 6, 7, 8 ans, j'ai parlé avec son père et il voulait l'essayer avec des enfants plus âgés », a avoué son entraîneur à la First Touch Academy.

Désormais, le plus dur est à venir pour le jeune anglais à Arsenal. Un club où il pourrait grandir, avant de finir sa formation dans un autre grand club européen ? Possible, sachant que « le petit Messi », comme il est surnommé dans son pays, est un grand fan… du Paris Saint-Germain. Autant dire que le club de la capitale française, toujours en quête des meilleurs coups sur le marché des transferts, va suivre l’évolution du nouveau phénomène avec attention.