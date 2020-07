WTF : Ivre, Haaland se fait virer d'une soirée par les gros bras

Dans : Foot Europeen.

Erling Haaland a visiblement décidé de se mettre en roue libre pendant les vacances. Mais le joueur de Dortmund a fait un peu trop fort en Norvège.

Pour mieux se reposer d’une saison 2019-2020 qui l’a révélé au grand public, Erling Haaland a décidé de se ressourcer dans son pays. Et via les réseaux sociaux, l’international norvégien a notamment mis en ligne une photo où on le voit tronçonneuse à la main, Haaland ayant décidé de donner un coup de main à un ami. Mais le joueur de 19 ans a vécu un épisode moins agréable samedi soir et cela s’est vite propagé via Twitter, sa popularité lui valant d’être observé en permanence, y compris en Norvège. Etant visiblement dans un état second, Erling Haaland s’est fait raccompagner vers la sortie par un videur d’une discothèque, et malgré ses invectives à destination du personnel de sécurité, il n’a pas eu gain de cause, un de ses camarades préférant éloigner le joueur du Borussia Dortmund. Bien évidemment, la scène a été filmée et rapidement relayée sur les réseaux sociaux.