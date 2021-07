Wenger de retour sur un banc, c’est chaud

Dans : Foot Europeen.

Directeur du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger pourrait retrouver un banc à la surprise générale.

L’entraîneur emblématique d’Arsenal pourrait bien reprendre du service. L’information livrée ce mercredi par le média suisse Blick en a surpris plus d’un, mais elle devrait réjouir les amateurs de football. Et pour cause, Arsène Wenger serait très fortement pressenti pour prendre la tête de la sélection suisse après le départ de Vladimir Petkovic aux Girondins de Bordeaux. La légende des Gunners, actuellement directeur du football mondial à la FIFA, serait intéressé pour prendre les commandes d’une sélection dont il aurait pu devenir l’entraîneur il y a déjà 26 ans. A l’époque, Arsène Wenger venait d’obtenir le titre de champion de France de Ligue 1 avec l’AS Monaco et la Suisse lui avait proposé de prendre le poste principal de son équipe nationale.

Désireux de rester dans le football des clubs, Arsène Wenger avait poliment refusé cette proposition. Des années plus tard, l’ex-entraîneur d’Arsenal ne voit pas les choses de la même façon. Du haut de ses 71 ans, il ne se voit pas repartir dans le quotidien éprouvant de la gestion d’un club. En revanche, une aventure à la tête d’une sélection pourrait le convaincre de reprendre du service. Quart de finaliste du dernier Euro, bourreau de l’Equipe de France en huitième de finale, la Suisse a tout pour intéresser Arsène Wenger : une formation performante, une équipe qui monte en gamme, une proximité intéressante d’un point de vue familiale avec la France… S’il acceptait le défi, Arsène Wenger retrouverait en Suisse un joueur qu’il connait bien en la personne de Granit Xhaka, capitaine de la Suisse et qui était un élément clé de Wenger chez les Gunners. Reste maintenant à voir si cette fois, 26 ans après les premiers contacts, un accord sera trouvé entre la fédération suisse et Arsène Wenger.