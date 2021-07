L1 : Bordeaux détesté, la vidéo fait scandale

Dans : Bordeaux.

Mardi soir, les Girondins de Bordeaux ont annoncé la nomination de Vladimir Petkovic au poste d’entraîneur.

Comme il l’avait promis en fin de semaine dernière, Gérard Lopez a pris une décision rapide au sujet de l’entraîneur des Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Gasset a été remercié et immédiatement, c’est Vladimir Petkovic qui a été nommé. Bourreau de l’Equipe de France à l’Euro, l’ex-sélectionneur de la Suisse a été annoncé par les Girondins dans une vidéo pour le moins inattendue. Le service de communication du club au scapulaire a fait le choix de remuer le couteau dans la plaie en rappelant que Petkovic avait fait l’exploit d’éliminer la France. Dans la vidéo des Girondins, on revoit ainsi le penalty raté par Mbappé contre la Suisse ou encore le but de l’égalisation de Gavranovic à la 90e minute.

Sur les réseaux sociaux, la publication de cette vidéo a déclenché une grosse polémique et certains supporters girondins s’attendent d’ores et déjà à ce que Bordeaux devienne un club détesté. « Il n’y a qu’en France qu’on peut voir ça ma parole ! Heureusement que les réseaux sociaux ou les média club n’existaient pas lorsque @girondins vous avez signé Manfred Kaltz en 89 ! », « On va devenir le club le plus détesté de France, c’est incroyable », « Je n'ai pas de mot ...c'est ....pitoyable ...D'un manque de respect incroyable ! », « Je pense qu’il serait préférable pour la DNCG de réétudier attentivement le cas de ce club, une rétrogradation en N3 est à envisager », « Bordeaux qui devient le club le plus détesté de France ce soir c'est beau. La pire communication jamais vu sur un compte pro football » ou encore « Mais c’est quoi cette présentation ? Allez hop ça part en Ligue 2 » pouvait-on lire sur Twitter, où les supporters français des autres clubs ne digèrent pas cette mise en avant de l’échec des Bleus à l’Euro par les Girondins de Bordeaux.