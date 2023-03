Viré en 3 minutes, Thomas Tuchel passe aux aveux

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Limogé par Chelsea en septembre dernier, Thomas Tuchel a su rebondir du côté du Bayern Munich. Mais l'entraineur allemand n'oublie pas la façon de faire du club anglais, pas très classe à ses yeux.

Le parcours d’entraineur de Thomas Tuchel est fait de montagnes russes. Etoile montante du coaching allemand, il a explosé à Mayence puis au Borussia Dortmund, avant de prendre les commandes du PSG pour un grand bon en avant sur le plan médiatique. Alors qu’il est passé tout près d’une victoire en Ligue des Champions en 2020, il a été viré le Noël suivant, pour rebondir immédiatement à Chelsea et remporter la C1 en 2021. Cela ne l’a pas empêché de se faire virer en septembre dernier, faute de parvenir à faire progresser une équipe des Blues qui perdaient le fil en Premier League.

Si cela ne va pas beaucoup mieux pour le club londonien, Thomas Tuchel a désormais retrouvé un travail de prestige puisqu’il a été nommé au Bayern Munich, qui s’est séparé de Julian Nagelsmann malgré la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une magnifique occasion pour l’ancien coach du PSG de retrouver rapidement le sommet. Et cette mise en avant soudaine lui permet aussi de régler quelques comptes. A l’approche du choc face à Dortmund, le nouvel entraineur du Bayern Munich a même donné quelques détails de son limogeage de Chelsea.

Entre trois et cinq minutes

« Ce fut un choc. La réunion a duré entre 3 et 5 minutes à 8 heures du matin. Nous pensions tous que nous étions sur le bon chemin pour construire quelque chose. Mais maintenant j’ai un nouveau challenge. Mais j’ai gardé de bons souvenirs et de bonnes relations avec les gens sur place à Chelsea, et j’ai toujours beaucoup d’amis là-bas et cela ne changera pas malgré ce qu’il s’est passé », a livré Thomas Tuchel, qui n’ pas du tout aimé la façon dont Todd Boehly lui a annoncé son départ. Un limogeage à l’Américaine, alors qu’il avait encore un contrat prolongé jusqu’en juin 2024, et qu’il venait de passer le cap des 100 matchs sur le banc de Chelsea. Pour se consoler, l’entraineur allemand a tout de même touché un chèque de 15 millions d’euros, deux ans après voir touché 7 millions d’euros de la part du PSG.