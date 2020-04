UEFA : Déménager en Allemagne, l'idée folle des Pays-Bas

Dans : Foot Europeen.

La fédération de football des Pays-Bas indique qu'elle va stopper la saison 2019-2020, même si une rumeur folle circule.

Mardi, le gouvernement néerlandais a décidé que toutes les manifestations étaient interdites jusqu’au 1er septembre, et cela concerne également le football. La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a donc aussitôt décidé que la saison 2019-2020 était terminée, n’ayant pas l’intention de faire repartir les Championnats après le 1er septembre. Tout cela va faire l’objet d’une réunion vendredi entre les instances dirigeantes du foot néerlandais et l’UEFA, l’instance européenne étant plutôt décidée à vouloir finir la saison, même si elle ne veut pas l’imposer aux pays concernés. Mais selon la presse néerlandaise, du côté des clubs on envisage de proposer peut-être à la KNVB de faire une véritable révolution. En effet, l’idée serait de déménager le championnat en Allemagne jusqu’à la fin de saison, afin que toutes les rencontres encore prévues se jouent, la situation étant un peu plus claire de l'autre côté du Rhin. Cette idée circule, même si cela risque de choquer les supporters néerlandais qui ne seront pas autorisés à aller voir ces rencontres exportés en Allemagne.