UEFA : Cristiano Ronaldo, Messi et le PSG privés de trophée

Sur la base des votes de journalistes et entraîneurs européens, l’UEFA a dévoilé les noms des trois finalistes pour le trophée du meilleur joueur de l’année. Les stars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’en font pas partie, pas plus que le Paris Saint-Germain.

En tant que finaliste de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a sa place parmi les nommés pour les titres par poste. Chez les gardiens, Keylor Navas peut prétendre au sacre. Tout comme ses coéquipiers Neymar et Kylian Mbappé dans la catégorie des attaquants. Mais a priori, les trois Parisiens cités ont peu de chances de s’imposer. La preuve, aucun représentant du club de la capitale française ne fait partie des trois prétendants au trophée du meilleur joueur de l’année, toujours décerné par l’UEFA.

Sur la base des votes de journalistes et entraîneurs européens, le Brésilien n’arrive qu’en quatrième position à égalité avec son ami Lionel Messi. Et de son côté, l’international français doit se contenter de la septième position, loin derrière les trois possibles vainqueurs que sont le gardien Manuel Neuer, qui a terminé « six matchs sans prendre de but en Ligue des Champions » avec le Bayern Munich, le milieu de Manchester City Kevin De Bruyne, le « meilleur passeur d'Europe avec 20 passes décisives et 13 buts en Premier League » et l’attaquant bavarois Robert Lewandowski, auteur de 55 buts en 47 matchs. Des stats incroyables, même pour le buteur de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo, seulement dixième.

Le classement de la 4e à la 10e place :

4. Lionel Messi (FC Barcelone) 53 votes

= Neymar (Paris Saint-Germain) 53 votes

6. Thomas Müller (Bayern Munich) 41 votes

7. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 39 votes

8. Thiago Alcantara (ex-Bayern Munich) 27 votes

9. Joshua Kimmich (Bayern Munich) 26 votes

10. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 25 votes