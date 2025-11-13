ICONSPORT_260521_0036

Turquie : 102 joueurs suspendus

Foot Europeen13 nov. , 19:40
parGuillaume Conte
0
C’est le grand ménage en Turquie, où la lutte contre les paris sportifs n’a pas été très efficace ces dernières années.
Après les arbitres, les instances se sont penchées sur les paris, légaux ou non, effectués par les joueurs des championnats de Turquie. Grâce au croisement des données, 102 joueurs, dont 25 de première division et un international turc, ont été suspendus pour une durée de 45 jours à 12 mois, en fonction de la gravité des faits. 
Tous les détails n’ont pas été donnés, comme de savoir s’il s’agissait de simples paris sportifs sur des matchs, ou si c’était des paris effectués sur des matchs auxquels ils participaient, ce qui déboucherait sur une enquête pour des rencontres truquées. International turc évoluant à Galatasaray, Eren Elmali a été suspendu 45 jours après avoir reconnu avoir parié quand il n’était pas encore en équipe première du club d’Istanbul. D’autres joueurs ont été suspendus un an pour des paris récents sur des matchs professionnels. 
Le mois dernier, les arbitres étaient dans le viseur, et 149 d’entre eux ont été suspendus pour des paris sportifs, même si les paris illégaux sont très fréquents en Turquie, ce rend difficile d’identifier tous les coupables. 
0
Articles Recommandés
jo rupture du ligament pour gelin icon dsc 8769 318651
Rennes

Rennes : Habib Beye l'encense, il ne comprend pas

ICONSPORT_273697_0008
Mondial 2026

CdM : Le Nigéria élimine le Gabon

ICONSPORT_276980_0013
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de jeudi

Norvege Haaland
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La Norvège carbure, mission impossible pour l'Italie

Fil Info

20:00
Rennes : Habib Beye l'encense, il ne comprend pas
19:58
CdM : Le Nigéria élimine le Gabon
19:54
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de jeudi
19:53
CdM 2026 : La Norvège carbure, mission impossible pour l'Italie
19:40
France - Ukraine : les compos (20h45 sur TF1)
19:25
France-Ukraine du 13 novembre : Sur quelle chaine suivre le match
19:20
L'OM fait de la place en attaque pour ce buteur
19:00
PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Derniers commentaires

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

salut Kvaracadabra , tu as raison ..... tessemann !

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Le problème est là, tout comme Donnarumma face à Navas à l'époque. Chevalier a le totem, il peut faire des bourdes qu'on n'excusera pas à son remplaçant. À partir de là, le duel est biaisé. Je veux bien qu'il y ait un temps d'adaptation, même si j'ai du mal à le comprendre dans le cas des gardiens, mais Chevalier, je ne vois vraiment aucune des qualités qu'il était censé apporter : relance aux pieds, sérénité dans les airs, impeccable sur sa ligne. Pour l'instant, il a montré des défaillances dans tous ces domaines, faisant regretter Donna...

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Oui j'avais vu ça ce matin... No comment, Chevalier est tranquille après ça

PSG : Willian Pacho prolonge son contrat jusqu'en 2030 !

Quel coup magnifique ce Pacho, incroyable. C'est très difficile de trouver de grand défenseurs centraux. Quelle progression en si peu de temps pour lui.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

J'espère qu'il se ménagera et jouera au ralenti et au pire des cas simulera une gêne pour sortir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading