Turquie : 102 joueurs suspendus

C’est le grand ménage en Turquie, où la lutte contre les paris sportifs n’a pas été très efficace ces dernières années.

Après les arbitres, les instances se sont penchées sur les paris, légaux ou non, effectués par les joueurs des championnats de Turquie. Grâce au croisement des données, 102 joueurs, dont 25 de première division et un international turc, ont été suspendus pour une durée de 45 jours à 12 mois, en fonction de la gravité des faits.

Tous les détails n’ont pas été donnés, comme de savoir s’il s’agissait de simples paris sportifs sur des matchs, ou si c’était des paris effectués sur des matchs auxquels ils participaient, ce qui déboucherait sur une enquête pour des rencontres truquées. International turc évoluant à Galatasaray, Eren Elmali a été suspendu 45 jours après avoir reconnu avoir parié quand il n’était pas encore en équipe première du club d’Istanbul. D’autres joueurs ont été suspendus un an pour des paris récents sur des matchs professionnels.

Le mois dernier, les arbitres étaient dans le viseur, et 149 d’entre eux ont été suspendus pour des paris sportifs, même si les paris illégaux sont très fréquents en Turquie, ce rend difficile d’identifier tous les coupables.