Thibaut Courtois dézingué par la presse belge

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Après deux longues années d’absence en sélection nationale, Thibaut Courtois a fait un retour controversé chez les Diables Rouges. S’il a tenu à rapidement s’exprimer devant ses coéquipiers et face à la presse, il n’a pas regagné la confiance de tous les journalistes.

À cause d’une discorde survenue entre lui et Domenico Tedesco, alors sélectionneur, Thibaut Courtois n’était plus apparu en sélection nationale depuis le mois de juin 2023. Des discussions au sujet du brassard de capitaine de la Belgique étaient alors à l'origine de ces tensions. Avec le récent changement de sélectionneur, Rudi Garcia ayant succédé à Tedesco, l’actuel gardien de but du Real Madrid a signé son retour, aussi grand que controversé. « Avec Tedesco ? Je n’ai pas senti de respect, le coach n’est jamais venu me voir, je n’avais jamais vu ça en 16 ans », a déclaré Thibaut Courtois, profitant de son retour pour se présenter en conférence de presse. Si avec ses coéquipiers actuels en sélection, l’ordre semble enfin revenu selon ses propos, les journalistes belges ne sont pas unanimes à son égard. A l'image de cet article de DH Les Sports+, titré ainsi : « Des excuses de Thibaut Courtois ? Non, c’était juste la faute des autres ».

« C’était la faute des autres »

Belgique : Rudi Garcia réussit un premier exploit https://t.co/gduuGl7LvW — Foot01.com (@Foot01_com) February 26, 2025

« Celui qui espérait des excuses formelles de Thibaut Courtois connaît bien mal le personnage. Mardi à Tubize (lieu du centre d’entrainement de la sélection belge, ndlr), le gardien du Real Madrid a surtout réglé ses comptes, mais sans jamais s'énerver. Ses presque deux années d'absence chez les Diables ? C'était surtout la faute de Domenico Tedesco et de la presse qui revenait toujours avec le sujet. Sa part de responsabilité ? On n’est pas loin du clean sheet en l’écoutant. S’il a admis avoir un gros caractère et un sens aigu de la franchise, Courtois n’a émis aucun regret sur sa dispute avec l’ex-sélectionneur. Tedesco ne le respectait pas assez et ne le calculait pas assez, pour reprendre ses termes. Et pire que tout : il en a parlé à la presse alors que le gardien aurait voulu que ça se règle en interne. Lisez : que Tedesco vienne s’excuser à Madrid sans que les journalistes n’aient entendu parler de toute cette histoire », a lâché DH Les Sports+ en préambule de son premier article après le passage de Courtois en conférence de presse.

Force est de constater que le travail de Thibaut Courtois pour remettre tout le monde dans sa poche risque d’être colossal. La presse belge, accusée de mettre délibérément de l’huile sur le feu, l’a encore mauvaise. Pour rappel, elle n’est même pas seule puisqu'à l’annonce du retour du portier chez les Diables Rouges, Koen Casteels a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Ambiance.