Theo Hernandez viré, Milan a tranché

Le match retour de l’AC Milan en play-offs de Ligue des champions face au Feyenoord a tourné au fiasco à cause d’un homme : Théo Hernandez. Expulsé alors que son équipe menait au score, le gaucher va être lourdement sanctionné par sa direction.

Du rêve au cauchemar, il n’y a eu qu’un pas. Défait au match aller sur la pelouse du Feyenoord, l’AC Milan avait toutes les raisons de croire en une qualification devant son public au match retour des play-offs de Ligue des champions. Dès les premières secondes du match, Santiago Giménez, comme un symbole, ouvrait le score face à l'équipe qu’il a quittée le 3 février dernier. Les compteurs étaient alors remis à zéro et les Lombards n’avaient plus qu’à concrétiser leur énorme domination.

Mais au retour des vestiaires, Théo Hernandez en décidait autrement. Déjà sanctionné d’un jaune, il a tenté une simulation grotesque dans la surface adverse. L’arbitre le reprenait et lui adressait logiquement un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion. Au final, le Feyenoord égalisait vingt minutes plus tard et finissait par éliminer les Rossoneri de la compétition. Une situation qui oblige la direction milanaise à prendre des mesures à l’encontre de Théo Hernandez, lequel espérait pouvoir prolonger dans les semaines à venir.

This from Theo Hernandez is... wow.



What a way to go out of a competition.

pic.twitter.com/RnWMVAgnCN