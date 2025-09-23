ICONSPORT_271045_0016
Harry Kane

Surprise, Kane prépare son départ du Bayern

Foot Europeen23 sept. , 19:40
parHadrien Rivayrand
Harry Kane espère bien décrocher les plus beaux trophées cette saison sous les couleurs du Bayern Munich et de l'Angleterre. L'attaquant ne veut plus perdre de temps. 
Le Bayern Munich n'avait pas manqué l'occasion de signer Harry Kane en provenance de Tottenham il y a quelques années. Le club allemand est parfait pour le style de jeu de l'attaquant anglais. Il n'a pas tardé à faire parler son talent dans le championnat allemand, empilant les buts. Si sa première saison aura encore une fois été sans trophées collectifs, le dernier exercice lui aura permis de débloquer son compteur, avec le gain notable de la Bundesliga. Harry Kane veut désormais plus, en remportant par exemple la Ligue des champions. Aussi, avec la sélection anglaise, l'ancien de Tottenham aura à coeur de tout faire pour soulever la Coupe du monde l'été prochain. Un été qui pourrait finalement être plus chargé que prévu pour Kane... 

Kane et le Bayern Munich, attention danger 

Selon les informations de Bild, le natif de Londres pourrait en effet décider de... quitter le Bayern Munich. Dans son contrat actuel, Kane a la possibilité de demander un transfert l'été prochain pour un prix réduit (environ 65 millions d'euros), alors que son contrat avec les Bavarois expire en juin 2027. L'occasion pour lui de tester le marché des transferts, surtout qu'il ne manque pas de courtisans malgré ses 32 ans. Trois clubs sont particulièrement intéressés par la possibilité de le recruter : le Barça (pour remplacer Robert Lewandowski), Chelsea et... Tottenham, son ancienne équipe. Le choix de Kane devrait se faire en fonction des titres qu'il gagnera ou non cette saison avec le Bayern. Un Bayern Munich qui va devoir de son côté le convaincre de prolonger son contrat. 
H. Kane

H. Kane

EnglandAngleterre Âge 32 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs4
Buts8
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Beaucoup de choses peuvent encore se passer pour Harry Kane, dont le niveau est encore très impressionnant. Le revoir sous les couleurs de Tottenham aurait tout de la belle histoire. Surtout que depuis son départ, les Spurs soufflent le chaud et le froid. Ils auront néanmoins réussi à décrocher la Ligue Europa la saison passée. 
