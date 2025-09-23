Surprise, Kane prépare son départ du Bayern

Harry Kane espère bien décrocher les plus beaux trophées cette saison sous les couleurs du Bayern Munich et de l'Angleterre. L'attaquant ne veut plus perdre de temps.

Le Bayern Munich n'avait pas manqué l'occasion de signer Harry Kane en provenance de Tottenham il y a quelques années. Le club allemand est parfait pour le style de jeu de l'attaquant anglais. Il n'a pas tardé à faire parler son talent dans le championnat allemand, empilant les buts. Si sa première saison aura encore une fois été sans trophées collectifs, le dernier exercice lui aura permis de débloquer son compteur, avec le gain notable de la Bundesliga. Harry Kane veut désormais plus, en remportant par exemple la Ligue des champions. Aussi, avec la sélection anglaise, l'ancien de Tottenham aura à coeur de tout faire pour soulever la Coupe du monde l'été prochain. Un été qui pourrait finalement être plus chargé que prévu pour Kane...

Kane et le Bayern Munich, attention danger

Selon les informations de Bild, le natif de Londres pourrait en effet décider de... quitter le Bayern Munich. Dans son contrat actuel, Kane a la possibilité de demander un transfert l'été prochain pour un prix réduit (environ 65 millions d'euros), alors que son contrat avec les Bavarois expire en juin 2027. L'occasion pour lui de tester le marché des transferts, surtout qu'il ne manque pas de courtisans malgré ses 32 ans. Trois clubs sont particulièrement intéressés par la possibilité de le recruter : le Barça (pour remplacer Robert Lewandowski), Chelsea et... Tottenham, son ancienne équipe. Le choix de Kane devrait se faire en fonction des titres qu'il gagnera ou non cette saison avec le Bayern. Un Bayern Munich qui va devoir de son côté le convaincre de prolonger son contrat.

H. Kane Angleterre • Âge 32 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 5 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga Matchs 4 Buts 8 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Beaucoup de choses peuvent encore se passer pour Harry Kane, dont le niveau est encore très impressionnant. Le revoir sous les couleurs de Tottenham aurait tout de la belle histoire. Surtout que depuis son départ, les Spurs soufflent le chaud et le froid. Ils auront néanmoins réussi à décrocher la Ligue Europa la saison passée.