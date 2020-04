Serie A : Cristiano Ronaldo a la rage, il relance la polémique

Dans : Foot Europeen.

En confinement dans son île de Madère, Cristiano Ronaldo n’est pas du genre à profiter de cette pause forcée du monde du football pour rester sur son canapé à enchainer les paquets de chips.

L’attaquant portugais, fidèle à ses habitudes, s’entraine à volonté et fait toujours très attention à son corps. S’il a tout ce qu’il faut dans sa luxueuse propriété sur son île de naissance, CR7 a néanmoins parfois envie d’espace. Ses sorties pour aller au stade de Madère et s’entrainer ainsi sur un grand terrain ont provoqué quelques réactions, notamment en Italie, où on estime que le joueur de la Juventus Turin bénéficie d’un traitement de faveur et ne montre ainsi pas le bon exemple. Même si les autorités portugaises ont assuré que tout avait été fait dans les règles de l’art en ce qui concerne l’aspect sanitaire, la dernière déclaration de Rui Alves ne va pas arranger les choses. Le président du club local de Madère a ainsi été interrogé par le Corriere dello Sport, et n’a pas pu s’empêcher de s’exclamer.

« Mon Dieu, Cristiano Ronaldo ! Il s’entraine sur notre terrain avec une rage terrible, dans le respect des règles bien évidemment. Il nous a appelés et nous avons été heureux de lui ouvrir le stade. C’est un super professionnel et un modèle pour nous tous. Il vient de temps en temps, parfois le matin ou l’après-midi, selon son programme. Il est dans une forme étincelante », a livré le président du Nacional Madeira, qui a confié qu’un jeune gardien de but du club lui servait de partenaire d’entrainement à quelques reprises, histoire de permettre à Cristiano Ronaldo de tester un peu sa frappe de balle dans ces temps sans match. De quoi certainement provoquer quelques réactions en Italie, où certains dirigeants ont même dénoncé le fait que CR7 était avantagé par rapport aux joueurs restés en Italie, et qui ne peuvent pour le moment pas s’entrainer du tout à l’extérieur….