Real Madrid ‍: Jude Bellingham fait un terrible aveu

Auteur d'une bonne saison sur le plan individuel, Jude Bellingham estime toutefois qu'il n'a pas été à la hauteur de l'importance des échéances du Real Madrid cette année.

L'enthousiasme de Jude Bellingham à l'approche de la Coupe du monde des clubs contraste avec son ressenti sur la saison qu'il vient de réaliser. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund pour 113 millions d'euros lors du mercato estival 2024, le natif de Stourbridge avait très rapidement justifié son transfert. Placé en tant que neuf et demi dans une composition très offensive de Carlo Ancelotti, le phénomène britannique s'était démarqué par son fameux « Belli Time » grâce à de nombreux buts inscrits dans les tout derniers instants de matchs verrouillés. À la fin de la saison 2023-2024, il cumulait 23 buts et 13 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues. Il clôturait surtout son exercice avec un titre de Liga et une Ligue des champions en poche. Cette saison, la donne est clairement différente.

Jude Bellingham estime avoir raté sa saison

A 21 ans, Jude Bellingham affiche déjà un niveau particulièrement impressionnant. Sauf que comme l'explique Defensa Central, il estime ne pas avoir été au niveau au cours de la saison qui s'apprête à prendre fin. Avec 14 buts et 14 passes décisives en 51 matchs, il sort pourtant d'une saison satisfaisante sur le plan individuel. Le média spécialiste de l'actualité du Real Madrid indique toutefois qu'il est désormais prêt à regarder vers l'avant. Avec l'arrivée prochaine de Xabi Alonso, Jude Bellingham a retrouvé des couleurs et a déjà hâte de se remettre au boulot. Il sait que la Coupe du monde des clubs est un moment particulièrement important et il se sent prêt à tout donner pour aider son club à remporter un trophée majeur. Reste à savoir s'il parviendra à se satisfaire de ses prestations sous la houlette d'un nouvel entraineur.